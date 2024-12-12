Похожи на камни: женщину шокировала стая жуков, которые прятались в елочных украшениях (видео)

Неизвестные насекомые залезли внутрь новогоднего шарика и напугали женщину, которая их отыскала, свидетельствует видео из соцсетей. Зрители начали спорить, это термиты, муравьи, или другая живность.

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Женщина готовилась к Рождеству и решила заглянуть в коробку с елочными украшениями, которые должны были стать нынешним праздничным декором. Один из шариков оказался тяжелее и почему-то тарахтел. Когда по шарику ударили палкой, то во все стороны полезли полсотни жуков. Под видео с жуткой находкой люди писали, что теперь у них появилась новая фобия. О деталях инцидента с елочными украшениями и о советах по правильному хранению написали на портале Newsweek.

Журналисты написали, что кадры с украшениями и жуками нашли в аккаунте empease7 в сети TikTok. Автор написала короткий совет по итогам своего опыта. Совет заключается в том, что перед применением украшения следует обязательного встряхнуть. Между тем на видео видим елочный шарик: когда его потрясли, послышался стук, как будто внутри маленькие камешки. Чтобы узнать, что же это за диковинка, берется палка, которой бьют по шарику. Слышен возглас женщины, которая испуганно наблюдает за стаей насекомых, разбегающихся по столу.

"Если вы хранили украшения в картонной коробке, хорошо встряхните их, прежде чем украшать. Как человек, который обращает внимание на красные флаги, я должна была знать, что внутри. Поэтому я поступила разумно — схватила палку и ударила ею, и, боже мой!" — комментирует автор, увидев содержимое шарика.

Видео с удивительной находкой внутри елочных украшений собрало более 500 тыс. просмотров. Зрители оставили почти тысячу комментариев. Отвечая на вопросы комментаторов, женщина объяснила, что украшения хранились в картонной коробке на верхней полке в сарае. Также добавила объяснение, как они оказались внутри шарика: вероятно, залезли через отверстие для крепления.

Тем временем люди поделились впечатлениями от увиденного. Некоторые писали, что хотели бы жуков "развидеть" и теперь "разблокирован новый страх". Другие спорили, какие именно насекомые напугали американку: или это жуки, или муравьи, или термиты. Также советовали в следующий раз сложить все в закрытую сумку. Кое-кто надеялся, что это творчество искусственного интеллекта, и им страшно, что это не так.

Елочные украшения — комментарии о находке Фото: Скриншот Елочные украшения — реакция на жуков в шарике Фото: Скриншот

Елочные украшения — как лучше хранить

Между тем на портале Newsweek рассказали, как можно уберечься от подобных находок. В статье привели рекомендации учреждения, которое борется с вредителями в Вирджинии. Сотрудники учреждения объяснили, что съедобные предметы, где бы они ни были спрятаны, привлекают насекомых, мышей, крыс. После этого добавили, что живые существа проявляют "креативность", когда хотят добраться до пищи. Впрочем, есть пять рекомендаций, которые могут помочь:

перед складыванием в ящики следует осматривать елочные украшения, не прячутся ли на них живые существа; вещи лучше хранить в пластиковых коробках, потому что картон грызуны прогрызут; вещи с запахами лучше хранить отдельно и в пластиковых контейнерах; корица может отпугнуть вредителей (или другие "природные средства" — какие именно, не назвали); съедобный декор следует выбросить, а не хранить до следующего года.

Отметим, ранее Фокус писал об оригинальных елочных украшениях. Издание "Порадниця" рассказало о создании украшений-сладостей. Для этого следует взять цитрусовые, высушить их, а затем, например, нанизать на нитку и сделать гирлянду для елки.

Напоминаем, 12 декабря на портале PhoenixTV_News сообщили о мэре одного города в Перу, который переоделся в Санта-Клауса для развлечения людей.