Схожі на камінці: жінку шокувала зграя жуків, які ховались у ялинкових прикрасах (відео)

Невідомі комахи залізли всередину новорічної кульки та налякали жінку, яка їх відшукала, свідчить відео з соцмереж. Глядачі почали сперечатись, чи це терміти, мурахи, чи інша живність.

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Жінка готувалась до Різдва та вирішила заглянути в коробку з ялинковими прикрасами, які мали стати цьогорічним святковим декором. Одна з кульок виявилась важчою і чомусь торохкотіла. Коли по кульці вдарили палицею, то в усі боки полізли пів сотні жуків. Під відео з моторошною знахідкою люди писали, що тепер у них з'явилась нова фобія. Про деталі інциденту з ялинковими прикрасами і про поради щодо правильного зберігання написали на порталі Newsweek.

Журналісти написали, що кадри з прикрасами та жуками відшукали в акаунті empease7 у мережі TikTok. Авторка написала коротку пораду за підсумками свого досвіду. Порада полягає в тому, що перед застосуванням прикраси слід обов'язкового струсити. Тим часом на відео бачимо ялинкову кульку: коли її потрусили, почувся стукіт, наче всередині маленькі камінці. Щоб дізнатись, що ж то за дивовижа, береться палка, якою б'ють по кульці. Чути вигук жінки, яка налякано спостерігає за зграєю комах, які розбігаються по столу.

"Якщо ви зберігали прикраси в картонній коробці, добре струсіть їх, перш ніж прикрашати. Як людина, яка звертає увагу на червоні прапори, я мала знати, що всередині. Тож я вчинила розумно — схопила палицю й ударила нею, і, боже мій!" — коментує авторка, побачивши вміст кульки.

Відео з дивовижною знахідкою всередині ялинкових прикрас зібрало понад 500 тис. переглядів. Глядачі залишили майже тисячу коментарів. Відповідаючи на питання коментаторів, жінка пояснили, що прикраси зберігались у картонній коробці на верхній поличці в сараї. Також додала пояснення, як вони опинились всередині кульки: ймовірно, залізли через отвір для кріплення.

Тим часом люди поділились враженнями від побаченого. Дехто писав, що хотів би жуків "розбачити" і тепер "розблоковано новий страх". Інші сперечались, які саме комахи налякали американку: чи це жуки, чи мурахи, чи терміти. Також радили наступного разу поскладати все в закриту сумку. Дехто писав, що хотів би сподіватись, що це творчість штучного інтелекту, і йому страшно, що це не так.

Ялинкові прикраси - коментарі про знахідку Фото: Скриншот Ялинкові прикраси - реакція на жуків в кульці Фото: Скриншот

Ялинкові прикраси — як краще зберігати

Тим часом на порталі Newsweek розповіли, як можна вберегтись від подібних знахідок. У статті навели рекомендації установи, яка бореться зі шкідниками у Вірджинії. Співробітники установи пояснили, що їстівні предмети, де б вони не були сховані, приваблюють комах, мишей, щурів. Після цього додали, що живі істоти проявляють "креативність", коли хочуть дістатись до поживи. Втім, є п'ять рекомендацій, які можуть допомогти:

перед складанням в ящики слід оглядати ялинкові прикраси, чи не ховаються на них живі істоти; речі краще зберігати в пластикових коробках, бо картон гризуни прогризуть; речі з запахами краще зберігати окремо і в пластикових контейнерах; кориця може відлякати шкідників (або інші "природні засоби" — які саме, не назвали); їстівний декор слід викинути, а не зберігати до наступного року.

Зазначимо, раніше Фокус писав про оригінальні ялинкові прикраси. Видання "Порадниця" розповіло про створення прикрас-солодощів. Для цього слід взяти цитрусові, висушити їх, а потім, наприклад, нанизати на нитку та зробити гірлянду для ялинки.

Нагадуємо, 12 грудня на порталі PhoenixTV_News повідомили про мера одного міста в Перу, який перевдягнувся в Санта-Клауса для розваги людей.