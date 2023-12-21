Прикраси Мерилін Монро виставили на аукціон за майже півмільйона доларів

Приголомшливу біжутерію, яку носила Мерилін Монро в культовому фільмі 1953 року "Джентльмени віддають перевагу блондинкам", виставлено на аукціон за 416 тисяч доларів.

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Прикраси, які носила легендарна кінодіва Мерилін Монро в культовому фільмі "Джентльмени віддають перевагу блондинам", виставлено на аукціон за 416 тисяч доларів. Персонаж Мерилін, на ім'я Лорелей носила браслет і сережки в кульмінаційній сцені. Про це пише Daily Mail.

Комплект прикрас був розроблений компанією Kramer Jewelry Co. для Christian Dior на початку 1950-х років.

У фільмі ефектні прикраси одягала з темно-синьою приталеною сукнею, коли її героїня Лорелей переконувала батька свого нареченого схвалити їхній шлюб.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Комплект біжутерії продається на відомому онлайн-аукціоні eBay. Браслет і сережки прикрашені рожевими та синіми стразами в срібній оправі.

В оголошенні на eBay зазначено, що комплект прикрас "був у вжитку, але в дуже хорошому стані".

Але в описі також зазначено, що деякі камені відсутні. Судячи з фотографій, принаймні три синіх камені загублені.

Продавцем є компанія Continental Coin & Jewelry Co., що базується в Лос-Анджелесі, яка вважається одним з найбільших продавців монет і ювелірних виробів на Західному узбережжі.

Фільм "Джентльмени віддають перевагу блондинкам", у якому головні ролі виконали Джейн Рассел і Мерилін Монро, вийшов 1953 року. Популярність йому забезпечив культовий музичний номер Монро, під час якого вона співає пісеньку "Diamonds Are a Girl's Best Friend" і танцює в ефектній рожевій сукні з величезним бантом. І безліч цитат з фільму стали крилатими. У тому числі слова героїні Мерилін: "Я можу бути розумною, коли це важливо. Але більшості чоловіків це не подобається".

Номер із фільму "Джентльмени віддають перевагу блондинкам"

Примітно, але спочатку роль Лорелей мала виконати Бетті Грейбл, але її гонорар становив 150 тисяч доларів, тож творці фільму обрали Мерилін. Їй заплатили всього 11 тисяч, тоді як гонорар Джейн Рассел був 200 тисяч доларів. У Монро навіть не було власної гримерки, поки вона не влаштувала скандал. У прокаті картина зібрала понад 5 мільйонів доларів.

Трейлер "Джентльмени віддають перевагу блондинкам"

Комплект прикрас далеко не перший дорогий предмет, виставлений на продаж, пов'язаний з астрономічно грандіозною спадщиною Мерилін Монро.

На іншому сайті eBay ваги, які, ймовірно, належать кінозірці, продаються за трохи менше ніж 30 000 доларів.

Ще 2021 року відбувся аукціон Heritage Auctions, присвячений Мерилін Монро. Серед лотів була шовкова сукня в горошок, яку вона носила у фільмі "Сверблячка сьомого року" 1955 року, з рукописною етикеткою "М.Монро". Сукню продали за 200 000 доларів.

Але найдорожчим вбранням кінодіви залишається її знаменита сукня, в якій вона вітала Джона Кеннеді з днем народження. У 2016 році за неї заплатили понад 4 мільйони доларів. А Кім Кардаш'ян, одягнувши її на Met Gala, зіпсувала її.