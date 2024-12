10 "небезпечних" різдвяних пісень, яких слід уникати водіям

Експерти рекомендують слухати музику під час водіння в темпі не більше 120 ударів на хвилину, щоб звести до мінімуму відволікальні фактори. Наприклад, композицію "Stairway to Heaven" гурту Led Zeppelin визнали найбезпечнішою.

Престижний Південно-Китайський технологічний університет (SCUT) провів дослідження, за результатами якого було складено список із "10 небезпечних різдвяних пісень", прослуховування яких людям, занепокоєним своїм здоров'ям, слід уникати. Про це пише South China Morning Post.

Зокрема, їх не рекомендується слухати водіям під час керування автомобілем, оскільки їхня частота ударів на хвилину (BPM) вважається надто високою, що може вплинути на психічне та серцево-судинне здоров'я і сприяти ризикованій поведінці під час їзди.

Дослідження SCUT показало, що музика з високим BPM або бадьорим ритмом може впливати на психічний стан водія і серцево-судинну діяльність, тим самим збільшуючи ризик дорожньо-транспортних пригод.

Оцінюючи такі показники, як частота зіткнень, мінливість швидкості та частота зміни смуги руху, дослідники виявили, що легка музика не чинить істотного впливу на поведінку водія, в той час як рок-музика і подібні до неї жанри помітно її порушують.

Дослідження також показало, що легка музика знижує розумове навантаження, тоді як рок-музика його посилює.

Використовуючи результати дослідження SCUT, канадський сайт порівняння страхових компаній Insuranceopedia проаналізував великий список класичних різдвяних мелодій і склав список "10 найнебезпечніших різдвяних пісень", які не рекомендується слухати під час водіння.

"З наближенням святкового сезону важливо усвідомити, як музика впливає на наші звички водіння. У той час як святкові мелодії приносять радість, деякі енергійні або відволікаючі пісні можуть вплинути на нашу зосередженість на дорозі", — пояснив генеральний директор компанії Макс Коупленд.

Очолює цей список хіт 1950 року "Сніговик Фрості" з BPM 172, що робить його найнебезпечнішою мелодією для водіїв.

1. Frosty The Snowman

2. All I Want For Christmas Is You

3. Feliz Navidad

4. Santa Claus Is Comin' To Town

5. Happy Xmas (War Is Over)

6. Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

7. Rudolph The Red-Nosed Reindeer

8. I Wish It Could Be Christmas Every Day

9. Have Yourself A Merry Little Christmas

10. I Saw Mommy Kissing Santa Claus

Водночас "Stairway to Heaven" гурту Led Zeppelin з BPM лише 63 була визнана найбезпечнішою.

Серед інших безпечних пісень — "Under the Bridge" гурту Red Hot Chili Peppers і "God's Plan" Дрейка.

Експерти рекомендують слухати музику під час водіння в темпі не більше 120 ударів на хвилину, щоб звести до мінімуму відволікальні фактори.

