10 "опасных" рождественских песен, которых следует избегать водителям

Престижный Южно-Китайский технологический университет (SCUT) провел исследование, по результатам которого был составлен список из "10 опасных рождественских песен", прослушивание которых людям, обеспокоенным своим здоровьем, следует избегать. Об этом пишет South China Morning Post.

В частности, их не рекомендуется слушать водителям во время вождения, поскольку их частота ударов в минуту (BPM) считается слишком высокой, что может повлиять на психическое и сердечно-сосудистое здоровье и способствовать рискованному поведению во время езды.

Исследование SCUT показало, что музыка с высоким BPM или бодрым ритмом может влиять на психическое состояние водителя и сердечно-сосудистую деятельность, тем самым увеличивая риск дорожно-транспортных происшествий.

Оценивая такие показатели, как частота столкновений, изменчивость скорости и частота смены полосы движения, исследователи обнаружили, что легкая музыка не оказывает существенного влияния на поведение водителя, в то время как рок-музыка и подобные ей жанры заметно его нарушают.

Исследование также показало, что легкая музыка снижает умственную нагрузку, тогда как рок-музыка ее усиливает.

Используя результаты исследования SCUT, канадский сайт сравнения страховых компаний Insuranceopedia проанализировал обширный список классических рождественских мелодий и составил список "10 самых опасных рождественских песен", которые не рекомендуется слушать во время вождения.

"С приближением праздничного сезона важно осознать, как музыка влияет на наши привычки вождения. В то время как праздничные мелодии приносят радость, некоторые энергичные или отвлекающие песни могут повлиять на нашу сосредоточенность на дороге", — пояснил генеральный директор компании Макс Коупленд.

Возглавляет этот список хит 1950 года "Снеговик Фрости" с BPM 172, что делает его самой опасной мелодией для водителей.

1. Frosty The Snowman

2. All I Want For Christmas Is You

3. Feliz Navidad

4. Santa Claus Is Comin’ To Town

5. Happy Xmas (War Is Over)

6. Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

7. Rudolph The Red-Nosed Reindeer

8. I Wish It Could Be Christmas Every Day

9. Have Yourself A Merry Little Christmas

10. I Saw Mommy Kissing Santa Claus

В то же время "Stairway to Heaven" группы Led Zeppelin с BPM всего 63 была признана самой безопасной.

Среди других безопасных песен — "Under the Bridge" группы Red Hot Chili Peppers и "God's Plan" Дрейка.

Эксперты рекомендуют слушать музыку во время вождения в темпе не более 120 ударов в минуту, чтобы свести к минимуму отвлекающие факторы.

