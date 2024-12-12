Прозрачная и чистая: мужчина создал оригинальную новогоднюю елку из водочных бутылок (фото)

Сам британец Майкл Шатт очень рад такому "ноу-хау". Однако его жена Рут и их двое детей не оценили старания папы, считая, что так он сделал праздник только для себя.

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37-летний отец двоих детей Майкл Шатт решил разнообразить "рождественское настроение" семьи. Он создал двухметровую елку, которую сложил с помощью водочных бутылок известного бренда, пишет британский таблоид The Sun.

За основу креплений к елке, мужчина взял акриловые прочные листья, которые использовал как прокладку между бутылками. А сами стеклянные емкости мужчина размещал в форме пирамиды.

Майкл Шатт и его елка (фото: The Sun) Фото: The Sun

Господин Шатт признается, что хоть его задумка очень понравилась друзьям и лично ему, но его дети с 32-летней женой Рут были очень недовольны, что папа "устроил себе праздник сам".

"Она (жена. — Ред.) была очень недовольна моим поступком. Но я сказал, что елка будет стоять", — рассказал Майкл. Его жене Рут со временем пришлось смириться с этим "шедевром".

Журналисты пишут, что господин Шатт не впервые создает инсталляции из бутылок. Недавно он создал снеговика, использовав почти 2 500 бутылок из-под вина для создания фигуры зимнего персонажа.

Инсталляция Майкла Шатта из винных бутылок (фото: The Sun)

СМИ добавляет, что из-за елки из водочных бутылок дома были длительные дискуссии, а потом пришли к консенсусу — надо установить еще одно рождественское дерево для детей.

"Она (елка из бутылок. — Ред.) несколько ненадежно сбалансирована. Рут сказала мне, что детям к ней лучше не подходить. И поэтому предлагала установить еще одно дерево, под которое можно класть подарки. Мы так и сделали, и это, пожалуй, даже к лучшему", — признается господин Шатт.

Напомним, Фокус рассказывал о елке в Германии из чистого золота. Компания Pro Aurum установила елку из 2024 монет в виде пирамиды, которую очень не одобрили в соцсетях.

Также мы писали о шести критериях для искусственной елки, которую стоит приобрести в ваш дом перед новогодними праздниками. Ведь качественная искусственная елка — это инвестиция на многие годы, поскольку позволяет не только иметь красивое рождественское дерево, но и сэкономить деньги.