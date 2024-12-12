Прозора і чиста: чоловік створив оригінальну новорічну ялинку з горілчаних пляшок (фото)

Сам британець Майкл Шатт дуже радий такому "ноу-хау". Однак його дружина Рут та їхні двоє дітей не оцінили старання тата, вважаючи, що так він зробив свято лише для себе.

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37-річний батько двох дітей Майкл Шатт вирішив урізноманітнити "різдвяний настрій" сім'ї. Він створив двометрову ялинку, яку склав за допомогою горілчаних пляшок відомого бренду, пише британський таблоїд The Sun.

За основу кріплень до ялинки, чоловік взяв акрилові міцні листки, які використав як прокладку між пляшками. А самі скляні ємності чоловік розміщував у формі піраміди.

Майкл Шатт і його ялинка (фото: The Sun) Фото: The Sun

Пан Шатт зізнається, що хоч його задумка дуже сподобалася друзям і особисто йому, та його діти з 32-річною дружиною Рут були дуже незадоволені, що тато "влаштував собі свято сам".

"Вона (дружина. — Ред.) була дуже незадоволена моїм вчинком. Але я сказав, що ялинка буде стояти", — розповів Майкл. Його дружині Рут із часом довелося змиритися з цим "шедевром".

Журналісти пишуть, що пан Шатт не вперше створює інсталяції з пляшок. Нещодавно він створив сніговика, використавши майже 2 500 пляшок з-під вина для створення фігури зимового персонажа.

Інсталяція Майкла Шатта з винних пляшок (фото: The Sun)

ЗМІ додає, що через ялинку з горілчаних пляшок вдома були тривалі дискусії, а потім прийшли до консенсусу — треба встановити ще одне різдвяне дерево для дітей.

"Вона (ялинка з пляшок. — Ред.) дещо ненадійно збалансована. Рут сказала мені, що дітям до неї краще не підходити. І тому пропонувала встановити ще одне дерево, під яке можна класти подарунки. Ми так і зробили, і це, мабуть, навіть на краще", — зізнається пан Шатт.

Нагадаємо, Фокус розповідав про ялинку в Німеччині з чистого золота. Компанія Pro Aurum встановила ялинку з 2024 монет у вигляді піраміди, яку дуже не схвалили в соцмережах.

Також ми писали про шість критеріїв для штучної ялинки, яку варто придбати у ваш будинок перед новорічними святами. Адже якісна штучна ялинка — це інвестиція на багато років, оскільки дає змогу не тільки мати красиве різдвяне дерево, а й заощадити гроші.