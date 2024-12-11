60 кг чистого золота: в Німеччині виставили найдорожчу новорічну ялинку (фото)

Ідея німецьких золотовласників з Pro Aurum дуже не сподобалася громадськості. Критики такої ялинки кажуть, що вона є надто надмірною у часи кризи зростання життя.

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Компанія Pro Aurum представила найдорожчу у світі ялинку, яку виготовили з 2024 золотих монет Віденської філармонії. Про це повідомляє британський таблоїд The Sun.

Журналісти пишуть, що золоте новорічне дерево важить понад 60 кг, а його вартість оцінюють у 5,5 млн доларів. На верхівку ялинки встановили найбільшу монету вагою у 24 карати.

Монети стали основою ялинки (фото: The Sun)

"Золота новорічна ялинка вражаючим чином ілюструє вічне значення дорогоцінного металу", — зазначили в Pro Aurum.

В Pro Aurum кажуть, що не мають планів продавати ялинку. Водночас представники компанії заявили, що ця робота мала головний посил у тому, аби продемонструвати "незмінну цінність золота".

Ялинка з золотих монет (фото: The Sun)

Разом з тим, ідея Pro Aurum з такою "дорогою ялинкою" не всім припала до душі. ЗМІ зазначає, що така ялинка з чистого золота має "недоречний вигляд" через зростання кризи щодо вартості життя.

"Це не перший раз, коли ялинка викликає суперечки чи недовіру. З роками святкові прикраси в усьому світі різко контрастують між надмірною розкішшю та відвертим абсурдом", — пишуть журналісти.

Нагадаємо, Фокус писав, як слід прикрасити новорічну ялинку на прийдешній 2025 рік. Щоб задовольнити символ року 2025 — Зелену Дерев'яну Змію за східним гороскопом — ялинка має бути оформлена в гармонії з її символікою. Однак це не означає, що все треба обвішати іграшками зі змією.

Також ми розповідали, що в Румунії впала новорічна ялинка вагою 17 тонн. Прикрий інцидент трапився минулого тижня у румунському Брашові, однак ялинку відновили і нині вона продовжує прикрашати головну площу міста.