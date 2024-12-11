60 кг чистого золота: в Германии выставили самую дорогую новогоднюю елку (фото)

Идея немецких золотовладельцев из Pro Aurum очень не понравилась общественности. Критики такой елки говорят, что она является слишком чрезмерной во времена кризиса роста жизни.

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Компания Pro Aurum представила самую дорогую в мире елку, которую изготовили из 2024 золотых монет Венской филармонии. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

Журналисты пишут, что золотое новогоднее дерево весит более 60 кг, а его стоимость оценивают в 5,5 млн долларов. На верхушку елки установили самую большую монету весом в 24 карата.

Монеты стали основой елки (фото: The Sun)

"Золотая новогодняя елка впечатляющим образом иллюстрирует вечное значение драгоценного металла", — отметили в Pro Aurum.

В Pro Aurum говорят, что не имеют планов продавать елку. В то же время представители компании заявили, что эта работа имела главный посыл в том, чтобы продемонстрировать "неизменную ценность золота".

Елка из золотых монет (фото: The Sun)

Вместе с тем, идея Pro Aurum с такой "дорогой елкой" не всем пришлась по душе. СМИ отмечает, что такая елка из чистого золота имеет "неуместный вид" из-за роста кризиса относительно стоимости жизни.

"Это не первый раз, когда елка вызывает споры или недоверие. С годами праздничные украшения во всем мире резко контрастируют между чрезмерной роскошью и откровенным абсурдом", — пишут журналисты.

Напомним, Фокус писал, как следует украсить новогоднюю елку на грядущий 2025 год. Чтобы удовлетворить символ года 2025 — Зеленую Деревянную Змею по восточному гороскопу — елка должна быть оформлена в гармонии с ее символикой. Однако это не значит, что все надо обвешать игрушками со змеей.

Также мы рассказывали, что в Румынии упала новогодняя елка весом 17 тонн. Досадный инцидент произошел на прошлой неделе в румынском Брашове, однако елку восстановили и сейчас она продолжает украшать главную площадь города.