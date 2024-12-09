В Румынии упала самая высокая новогодняя елка весом 17 тонн, — СМИ (видео)

Досадный инцидент произошел на прошлой неделе в румынском Брашове, однако елку восстановили и сейчас она продолжает украшать главную площадь города.

Related video

В центре города Брашов, что в Румынии, упала самая высокая елка страны, установленная на площади Сфатулуй. Дерево высотой 29 метров и весом около 17 тонн. Об инциденте сообщило румынское издание PortalNews еще в четверг, 5 декабря.

Эта елка с впечатляющими размерами и яркими украшениями стала символом зимних праздников и главным украшением праздничного Брашова. Ее привезли с пастбища Пояна Брашов. О причинах падения не сообщалось, но это случилось из-за сильного ветра или недостаточно прочная конструкция.

В результате инцидента никто не пострадал. Местные власти оперативно отреагировали и пообещали заменить или восстановить дерево, чтобы сохранить праздничную атмосферу в городе.

Это событие вызвало оживленное обсуждение в сети — реакции варьируются от удивления и шуток до критики организаторов.

В конце концов елку таки переустановили. 8 декабря румынская певица Александра Унгуряну в Instagram опубликовала видео с центральной площади Брашова, где красуется в ярких иллюминациях праздничная елка.

Напомним, 6 декабря в Киеве на Софийской площади торжественно открыли главную елку страны. Дерево окутывают два километра гирлянд и украшают более двух тысяч игрушек.

В Германии представили самую дорогую новогоднюю елку в мире из чистого золота. Дерево оценивается в 5,5 млн долларов.