Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
МирФан

Золотая роскошь: как выглядит самая дорогая новогодняя елка в мире (фото)

Самая дорогая елка, новогодняя елка, золотое украшение, необычного украшение, необычная елка, елка из чистого золота, новогоднее дерево, монеты
Фото: NF/newsX | Экстравагантное украшение было создано мюнхенской компанией Pro Aurum

Германцы вновь привлекли внимание к своим рождественским праздничным традициям, установив новый стандарт роскоши. Дерево, полностью выполненное из чистого золота, оценивается в 5,5 млн долларов.

В Германии компания Pro Aurum представила самую дорогую новогоднюю елку в мире из чистого золота. Об этом пишет The Sun.

Дерево высотой 10 футов, полностью выполненное из чистого золота, оценивается в 5,5 млн долларов. Экстравагантное украшение было создано мюнхенской компанией Pro Aurum, специализирующейся на торговле золотыми слитками. Елка состоит из 2024 золотых монет Венской филармонии и весит более 60 килограммов. Вместо традиционной звезды или ангела верхушку дерева украшает монета из 24-каратного золота.

"Золотая новогодняя елка впечатляющим образом иллюстрирует вечное значение драгоценного металла", — описал творение представитель компании Pro Aurum Бенджамин Сумма.

Самая дорогая елка, новогодняя елка, золотое украшение, необычного украшение, необычная елка, елка из чистого золота, новогоднее дерево, монеты Fullscreen
Дерево полностью выполненное из чистого золота, оценивается в 5,5 млн долларов
Фото: NF/newsX

Однако столь роскошная демонстрация вызвала неоднозначную реакцию. В то время как компания гордится своим достижением, критики заявляют, что такой жест выглядит неуместным на фоне растущего кризиса стоимости жизни.

Елка не предназначена для продажи, подчеркнули в Pro Aurum. Основная цель установки — напомнить о непреходящей ценности золота, а не привлечь покупателей.

Скандальные новогодние елки в истории

Золотое дерево из Германии лишь продолжает череду спорных рождественских украшений по всему миру. В 2014 году в Париже возмущение вызвало современное искусство. На Вандомской площади была установлена надувная елка, получившая прозвище "Дерево с затычкой" из-за ее сходства с секс-игрушкой. Работа американского художника Пола Маккарти столкнулась с вандализмом и общественным осуждением.

Самая дорогая елка, новогодняя елка, золотое украшение, необычного украшение, необычная елка, елка из чистого золота, новогоднее дерево, монеты Fullscreen
Некоторые видели в светящихся кубах современное искусство, тогда как другие прозвали их "Аптекой"
Фото: NF/newsX

В 2012 году футуристическая инсталляция в Брюсселе, заменившая традиционную сосну, также вызвала споры. Некоторые видели в светящихся кубах современное искусство, тогда как другие прозвали их "Аптекой", сравнив с крестом аптекаря.

В Великобритании недовольство вызвала металлическая новогодняя елка стоимостью 4 000 фунтов, установленная в Кардигане. Местные жители назвали ее "строительными лесами с гирляндами" и потребовали заменить на настоящую ель.

Праздничные украшения продолжают быть не только источником радости, но и поводом для обсуждений, где роскошь и традиции часто сталкиваются с общественными ожиданиями и критикой.

Ранее Фокус сообщал, что женщина рассказала о жизни в городе под названием Санта-Клаус. Город с населением всего 2 609 человек стал символом праздника. В нем проводятся ежегодные парады, фестивали огней и рождественские ярмарки, привлекающие туристов.

Также стало известно, что рождественское путешествие в Лапландию завершилось детскими слезами. Во время рождественского тура в финский город Куусамо туристы не увидели снега и остались без еды на половину дня, а дети едва не потеряли веру в Санту Клауса.