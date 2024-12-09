Золотая роскошь: как выглядит самая дорогая новогодняя елка в мире (фото)

Германцы вновь привлекли внимание к своим рождественским праздничным традициям, установив новый стандарт роскоши. Дерево, полностью выполненное из чистого золота, оценивается в 5,5 млн долларов.

В Германии компания Pro Aurum представила самую дорогую новогоднюю елку в мире из чистого золота. Об этом пишет The Sun.

Дерево высотой 10 футов, полностью выполненное из чистого золота, оценивается в 5,5 млн долларов. Экстравагантное украшение было создано мюнхенской компанией Pro Aurum, специализирующейся на торговле золотыми слитками. Елка состоит из 2024 золотых монет Венской филармонии и весит более 60 килограммов. Вместо традиционной звезды или ангела верхушку дерева украшает монета из 24-каратного золота.

"Золотая новогодняя елка впечатляющим образом иллюстрирует вечное значение драгоценного металла", — описал творение представитель компании Pro Aurum Бенджамин Сумма.

Дерево полностью выполненное из чистого золота, оценивается в 5,5 млн долларов Фото: NF/newsX

Однако столь роскошная демонстрация вызвала неоднозначную реакцию. В то время как компания гордится своим достижением, критики заявляют, что такой жест выглядит неуместным на фоне растущего кризиса стоимости жизни.

Елка не предназначена для продажи, подчеркнули в Pro Aurum. Основная цель установки — напомнить о непреходящей ценности золота, а не привлечь покупателей.

Скандальные новогодние елки в истории

Золотое дерево из Германии лишь продолжает череду спорных рождественских украшений по всему миру. В 2014 году в Париже возмущение вызвало современное искусство. На Вандомской площади была установлена надувная елка, получившая прозвище "Дерево с затычкой" из-за ее сходства с секс-игрушкой. Работа американского художника Пола Маккарти столкнулась с вандализмом и общественным осуждением.

Некоторые видели в светящихся кубах современное искусство, тогда как другие прозвали их "Аптекой" Фото: NF/newsX

В 2012 году футуристическая инсталляция в Брюсселе, заменившая традиционную сосну, также вызвала споры. Некоторые видели в светящихся кубах современное искусство, тогда как другие прозвали их "Аптекой", сравнив с крестом аптекаря.

В Великобритании недовольство вызвала металлическая новогодняя елка стоимостью 4 000 фунтов, установленная в Кардигане. Местные жители назвали ее "строительными лесами с гирляндами" и потребовали заменить на настоящую ель.

Праздничные украшения продолжают быть не только источником радости, но и поводом для обсуждений, где роскошь и традиции часто сталкиваются с общественными ожиданиями и критикой.

Ранее Фокус сообщал, что женщина рассказала о жизни в городе под названием Санта-Клаус. Город с населением всего 2 609 человек стал символом праздника. В нем проводятся ежегодные парады, фестивали огней и рождественские ярмарки, привлекающие туристов.

Также стало известно, что рождественское путешествие в Лапландию завершилось детскими слезами. Во время рождественского тура в финский город Куусамо туристы не увидели снега и остались без еды на половину дня, а дети едва не потеряли веру в Санту Клауса.