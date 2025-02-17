Всего одна буква: в Гонконге почти за 2 миллиона долларов продали номерной знак на авто

Номерной знак с буквой "S" был продан за 14,2 миллиона гонконгских долларов. Торги проводил Департамент транспорта Гонконга.

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В Гонконге провели аукцион по продаже редких номерных знаков. И самым дорогим в 2025 году стал номерной знак с одной-единственной буквой "S" – его продали за 14,2 млн гонконгских долларов (около 2 млн долларов США). Еще одним рекордсменом стал номер с цифрами "88" – он ушел с молотка за 11,4 млн гонконгских долларов (почти 1,5 млн долларов США). Об этом пишет Lifestyle Asia.

Аукцион проводили по случаю Лунного Нового года.

Всего на продажу было выставлено 49 регистрационных знаков, включая 48 традиционных регистрационных знаков (TVRM) и один новый персонализированный регистрационный знак транспортного средства (PVRM). Номерной знак "88" пользовался особым спросом, стартовая ставка составляла 2,82 млн гонконгских долларов. "8" — счастливое число из-за его фонетического сходства со словом "發" ("процветание на китайском языке).

Аукцион номерных знаков в Гонконге Фото: South China Morning Post

Хотя номерной знак "S" начинался со скромной цены в 5000 гонконгских долларов, он оказался самым дорогим лотом дня, проданным за 14,2 млн гонконгских долларов после нескольких минут торгов. По данным гонконгского страхового брокера Automate Wealth Management, номерной знак с буквой "S" ушел так дорого из-за своей ассоциации с персонажем DC Суперменом, который носит эту букву на груди.

Номера "88" и "S" вошли в десятку самых дорогих номеров, когда-либо проданных в Гонконге, но им еще предстоит войти в пятерку лучших, которая в настоящее время выглядит следующим образом:

1. "W" – 26 миллионов гонконгских долларов.

2. "R" – 25,5 миллиона гонконгских долларов.

3. "D" – 20,2 миллиона гонконгских долларов.

4. "28" – 18,1 миллиона гонконгских долларов.

5. "18" – 16,5 миллиона гонконгских долларов.

"W" и "D" были проданы на аукционе номерных знаков в честь китайского Нового года в 2021-м, а "R" — на таком же мероприятии в 2023 году. Номерной знак "28" был приобретен в 2016 году, а "18" — в 2008 году.

Другие интересные номерные знаки включают "8", который был приобретен основателем компании Bossini Лоу Дин Боном в 1988 году за 5 миллионов гонконгских долларов, "1", который зарезервирован для комиссара полиции, и "2", который изначально был зарезервирован для финансового секретаря города, а затем приобретен бизнесменом Вонг Мин Хунгом за 9,5 миллиона гонконгских долларов в 1993 году.

Напомним, охота за уникальными номерными знаками для авто происходит не только в Гонконге. Так, в США на аукцион выставили эксклюзивный номерной знак для автомобиля, который стоит 24,5 миллиона долларов.