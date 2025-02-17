Лише одна літера: у Гонконзі майже за 2 мільйони доларів продали номерний знак на авто

Номерний знак із літерою "S" було продано за 14,2 мільйона гонконгських доларів. Торги проводив Департамент транспорту Гонконгу.

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У Гонконзі провели аукціон із продажу рідкісних номерних знаків. І найдорожчим у 2025 році став номерний знак з однією-єдиною літерою "S" — його продали за 14,2 млн гонконгських доларів (близько 2 млн доларів США). Ще одним рекордсменом став номер із цифрами "88" — він пішов із молотка за 11,4 млн гонконгських доларів (майже 1,5 млн доларів США). Про це пише Lifestyle Asia.

Аукціон проводили з нагоди Місячного Нового року.

Загалом на продаж було виставлено 49 реєстраційних знаків, включно з 48 традиційними реєстраційними знаками (TVRM) і одним новим персоналізованим реєстраційним знаком транспортного засобу (PVRM). Номерний знак "88" користувався особливим попитом, стартова ставка становила 2,82 млн гонконгських доларів. "8" — щасливе число через його фонетичну схожість зі словом "發" ("процвітання китайською мовою).

Аукціон номерних знаків у Гонконзі Фото: South China Morning Post

Хоча номерний знак "S" починався зі скромної ціни в 5000 гонконгських доларів, він виявився найдорожчим лотом дня, проданим за 14,2 млн гонконгських доларів після кількох хвилин торгів. За даними гонконгського страхового брокера Automate Wealth Management, номерний знак із літерою "S" продали так дорого через свою асоціацію з персонажем DC Суперменом, який носить цю літеру на грудях.

Номери "88" і "S" увійшли в десятку найдорожчих номерів, коли-небудь проданих у Гонконзі, але їм ще належить увійти до п'ятірки найкращих, яка наразі має такий вигляд:

1. "W" — 26 мільйонів гонконгських доларів.

2. "R" — 25,5 мільйона гонконгських доларів.

3. "D" — 20,2 мільйона гонконгських доларів.

4. "28" — 18,1 мільйона гонконгських доларів.

5. "18" — 16,5 мільйона гонконгських доларів.

"W" і "D" було продано на аукціоні номерних знаків на честь китайського Нового року 2021-го, а "R" — на такому самому заході 2023 року. Номерний знак "28" було придбано 2016 року, а "18" — 2008 року.

До інших цікавих номерних знаків належать "8", який придбав засновник компанії Bossini Лоу Дін Боном 1988 року за 5 мільйонів гонконзьких доларів, "1", зарезервований для комісара поліції, і "2", спочатку зарезервований для фінансового секретаря міста, а потім придбаний бізнесменом Вонг Мін Хунгом за 9,5 мільйона гонконзьких доларів у 1993 році.

Нагадаємо, полювання за унікальними номерними знаками для авто відбувається не тільки в Гонконзі. Так, у США на аукціон виставили ексклюзивний номерний знак для автомобіля, який коштує 24,5 мільйона доларів.