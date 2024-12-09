Золота розкіш: який вигляд має найдорожча новорічна ялинка у світі (фото)

Німці знову привернули увагу до своїх різдвяних святкових традицій, встановивши новий стандарт розкоші. Дерево, повністю виконане з чистого золота, оцінюється в 5,5 млн доларів.

У Німеччині компанія Pro Aurum представила найдорожчу новорічну ялинку у світі з чистого золота. Про це пише The Sun.

Дерево заввишки 10 футів, повністю виконане з чистого золота, оцінюється в 5,5 млн доларів. Екстравагантна прикраса була створена мюнхенською компанією Pro Aurum, що спеціалізується на торгівлі золотими злитками. Ялинка складається з 2024 золотих монет Віденської філармонії і важить понад 60 кілограмів. Замість традиційної зірки або ангела верхівку дерева прикрашає монета з 24-каратного золота.

"Золота новорічна ялинка вражаючим чином ілюструє вічне значення дорогоцінного металу", — описав творіння представник компанії Pro Aurum Бенджамін Сумма.

Дерево повністю виконане з чистого золота, оцінюється в 5,5 млн доларів Фото: NF/newsX

Однак настільки розкішна демонстрація викликала неоднозначну реакцію. У той час як компанія пишається своїм досягненням, критики заявляють, що такий жест має недоречний вигляд на тлі зростаючої кризи вартості життя.

Ялинка не призначена для продажу, підкреслили в Pro Aurum. Основна мета установки — нагадати про неминущу цінність золота, а не привабити покупців.

Скандальні новорічні ялинки в історії

Золоте дерево з Німеччини лише продовжує низку спірних різдвяних прикрас по всьому світу. У 2014 році в Парижі обурення викликало сучасне мистецтво. На Вандомській площі встановили надувну ялинку, яка отримала прізвисько "Дерево із затичкою" через її схожість із секс-іграшкою. Робота американського художника Пола Маккарті зіткнулася з вандалізмом і громадським осудом.

Дехто вбачав у кубах, що світяться, сучасне мистецтво, тоді як інші прозвали їх "Аптекою" Фото: NF/newsX

У 2012 році футуристична інсталяція в Брюсселі, що замінила традиційну сосну, також викликала суперечки. Дехто бачив у кубах, що світяться, сучасне мистецтво, тоді як інші прозвали їх "Аптекою", порівнявши з хрестом аптекаря.

У Великій Британії невдоволення викликала металева новорічна ялинка вартістю 4 000 фунтів, встановлена в Кардигані. Місцеві жителі назвали її "будівельним риштуванням з гірляндами" і зажадали замінити на справжню ялину.

Святкові прикраси продовжують бути не тільки джерелом радості, а й приводом для обговорень, де розкіш і традиції часто стикаються з суспільними очікуваннями й критикою.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка розповіла про життя в місті під назвою Санта-Клаус. Місто з населенням всього 2 609 осіб стало символом свята. У ньому проводяться щорічні паради, фестивалі вогнів і різдвяні ярмарки, що приваблюють туристів.

Також стало відомо, що різдвяна подорож до Лапландії завершилася дитячими сльозами. Під час різдвяного туру до фінського міста Куусамо туристи не побачили снігу і залишилися без їжі на половину дня, а діти ледь не втратили віру в Санту Клауса.