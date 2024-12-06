Різдво весь рік: жінка розповіла про життя в місті під назвою Санта-Клаус

Місто з населенням всього 2 609 осіб стало символом свята. У ньому проводяться щорічні паради, фестивалі вогнів і різдвяні ярмарки, що приваблюють туристів.

У невеликому містечку Санта-Клаус, штат Індіана (США), Різдво — це не просто свято в грудні, а стиль життя. Подробицями поділилася місцева мешканка Кара Хіншоу. Про це пише What's The Jam.

З населенням всього 2 609 осіб, місто, прозване "найріздвянішим містом Америки", цілий рік просякнуте святковим духом.

"Ми дійсно живемо Різдвом 365 днів на рік", — каже місцева мешканка і брокер з нерухомості Кара Хіншоу. За її словами, багато жителів залишають різдвяні прикраси цілий рік, а до листопада атмосфера в місті стає особливо чарівною.

Місто стало символом свята Фото: Jam Press

Засноване 1854 року, місто спочатку називалося Санта-Фе, але після того, як виявилося, що ця назва вже зайнята, було обрано ім'я Санта-Клаус. Відтоді воно стало символом свята. У ньому розташовані унікальні місця, такі як Цукерковий замок Санти, Музей Санта-Клауса, магазини іграшок і знамените поштове відділення, куди щороку надходять тисячі листів Дідові Морозу від дітей з усього світу. Волонтери-ельфи відповідають на кожен лист, продовжуючи одну з найбільш зворушливих традицій міста.

Крім того, у місті проводять щорічні паради, фестивалі вогнів і різдвяні ярмарки, що приваблюють туристів.

Кара, яка живе в Санта-Клаусі з народження, відзначає особливу чарівність цього місця Фото: Jam Press

Кара, яка живе в Санта-Клаусі з народження, відзначає особливу чарівність цього місця.

"Місто завжди було для мене домом. Тут усі відчувають себе однією сім'єю, і кожен куточок просякнутий святковим настроєм", — ділиться вона.

Навіть улітку різдвяний дух залишається. Мешканці та туристи насолоджуються відпочинком на місцевих озерах — Різдвяному, Голлі та Ноель, а також відвідують тематичний парк Holiday World з аквапарком. Навіть такі місця, як місцеві кафе та ресторани, підтримують атмосферу свята. Наприклад, піцерія пропонує популярну страву "Грінч". Для жителів і туристів Санта-Клаус — це місто, де різдвяна магія ніколи не закінчується.

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