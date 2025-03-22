Гірські села в Італії пропонують 100 тисяч євро за переїзд: у чому секрет (фото)

На півночі Італії запускають проєкт, де за відновлення будинку в горах можна отримати велику суму. На відміну від інших регіонів, де продавали будинки за символічний 1 євро, влада робить ставку на якість життя.

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Трентіно, північний регіон Італії, запустив амбітну програму з пожвавлення сіл, що вимирають, пропонуючи до 100 000 євро тим, хто готовий відремонтувати й обжити занедбані будинки в мальовничих куточках Доломітових Альп. Про це пише CNN Travel.

Згідно з умовами програми, яка реалізується в рамках національного бюджету Італії на 2024 рік, майбутні власники можуть отримати 80 000 євро на ремонт і ще 20 000 євро на купівлю нерухомості. Однак є важлива умова: будинок має бути заселений протягом 10 років — або власником, або довгостроковим орендарем. В іншому разі отримані кошти доведеться повернути.

Проєкт спрямований на боротьбу з депопуляцією: у багатьох гірських селах регіону кількість покинутих будинків перевищує кількість населених, а закриття шкіл, магазинів та інших об'єктів інфраструктури стає дедалі частішим явищем.

На відміну від інших італійських регіонів, де продавали будинки за символічний 1 євро, Трентіно робить ставку на якість життя і сталий розвиток, вклавши 10 мільйонів євро в програму на найближчі два роки. Основна мета — не тільки повернути людей у села, а й дати поштовх будівельній галузі та місцевій економіці.

"Мета — оживити місцеві спільноти і сприяти територіальній згуртованості", — заявив президент провінції Мауріціо Фугатті.

Мальовничі райони Валь-ді-Нон Фото: clodio

У програмі беруть участь 33 населених пункти, список яких буде остаточно затверджено у квітні. Серед претендентів — мальовничі райони Валь-ді-Нон і Валь-ді-Соль, включно з такими селами, як Раббі й Вермільйо — останнє нещодавно стало майданчиком для зйомок фільму про Першу світову війну.

Програма орієнтована на покинуті будинки, що псують зовнішній вигляд сіл або становлять небезпеку. Новим власникам заборонено використовувати житло для короткострокової оренди, популярної серед туристів поблизу гірськолижних курортів і термальних джерел. Також обмежено кількість нерухомості, що купується, — не більше трьох об'єктів на людину.

Участь у програмі недоступна жителям регіону віком до 45 років, а також тим, хто вже живе в будинку, що потребує ремонту. Це має запобігти спробам поліпшити вже обжите житло коштом гранту і зберегти акцент на відновленні порожніх будівель.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка викопала тунель під будинком і підкорила соцмережі. Дівчина, відома як Кала, прославилася своїми публікаціями про будівництво бункера. Її історія викликала широкий резонанс серед користувачів соцмереж і сусідів, одні захоплюються її завзятістю, інші стурбовані можливими наслідками.

Також стало відомо, що подружжя перетворило захаращений будинок на родинне гніздо і знайшло несподівані скарби. Будівля, побудована 1894 року, зустріла нових власників зруйнованим інтер'єром і тоннами сміття. Однак, попри величезний обсяг роботи, подружжя побачило в ній потенціал і взялося за повну реконструкцію.