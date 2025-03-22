Горные деревни в Италии предлагают 100 тысяч евро за переезд: в чем секрет (фото)

На севере Италии запускают проект, где за восстановление дома в горах можно получить крупную сумму. В отличие от других регионов, где продавали дома за символический 1 евро, власти делают ставку на качество жизни.

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Трентино, северный регион Италии, запустил амбициозную программу по оживлению вымирающих деревень, предлагая до 100 000 евро тем, кто готов отремонтировать и обжить заброшенные дома в живописных уголках Доломитовых Альп. Об этом пишет CNN Travel.

Согласно условиям программы, которая реализуется в рамках национального бюджета Италии на 2024 год, будущие владельцы могут получить 80 000 евро на ремонт и еще 20 000 евро на покупку недвижимости. Однако есть важное условие: дом должен быть заселен в течение 10 лет — либо владельцем, либо долгосрочным арендатором. В противном случае полученные средства придется вернуть.

Проект направлен на борьбу с депопуляцией: во многих горных деревнях региона число заброшенных домов превышает количество обитаемых, а закрытие школ, магазинов и других объектов инфраструктуры становится все более частым явлением.

В отличие от других итальянских регионов, где продавали дома за символический 1 евро, Трентино делает ставку на качество жизни и устойчивое развитие, вложив 10 миллионов евро в программу на ближайшие два года. Основная цель — не только вернуть людей в деревни, но и дать толчок строительной отрасли и местной экономике.

"Цель — оживить местные сообщества и способствовать территориальной сплоченности", — заявил президент провинции Маурицио Фугатти.

Живописные районы Валь-ди-Нон Фото: clodio

В программе участвуют 33 населенных пункта, список которых будет окончательно утвержден в апреле. Среди претендентов — живописные районы Валь-ди-Нон и Валь-ди-Соль, включая такие деревни, как Рабби и Вермильо — последняя недавно стала площадкой для съемок фильма о Первой мировой войне.

Программа ориентирована на заброшенные дома, портящие внешний вид деревень или представляющие опасность. Новым владельцам запрещено использовать жилье для краткосрочной аренды, популярной среди туристов вблизи горнолыжных курортов и термальных источников. Также ограничено количество приобретаемой недвижимости — не более трех объектов на человека.

Участие в программе недоступно жителям региона младше 45 лет, а также тем, кто уже живет в доме, нуждающемся в ремонте. Это должно предотвратить попытки улучшить уже обжитое жилье за счет гранта и сохранить акцент на восстановлении пустующих строений.

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