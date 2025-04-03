Райський куточок: названо найкрасивіше місце на планеті (фото)

Унікальний оглядовий майданчик у Національному парку Комодо (Індонезія) відкриває вид на три затоки з пляжами рожевого, білого і чорного піску. Рідкісне природне явище підкорило серця туристів і мандрівників з усього світу.

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Міжнародне видання Time Out опублікувало щорічний список найкрасивіших місць на планеті. Перше місце в рейтингу посів оглядовий майданчик острова Падар, розташованого в індонезійському Національному парку Комодо.

Головна особливість острова — три унікальні затоки з рожевим, білим і чорним піском, які можна побачити з однієї точки огляду. Панорамний краєвид, що відкривається з оглядового майданчика, нагадує кадри з "Парку Юрського періоду": бірюзові води, мальовничі пляжі і драматичні схили створюють воістину захопливий пейзаж.

Дістатися до майданчика можна сходами — підйом займає близько 30-45 хвилин, а особливо мальовничий він на світанку або під час заходу сонця.

Індонезійський Національний парк Комодо Фото: Shutterstock

Крім природної краси, острів Падар і весь Національний парк Комодо славляться своїм унікальним біорізноманіттям. Тут мешкають акули, скати манта, дельфіни, рідкісні види рептилій і птахів, а також зелені морські черепахи. Але, мабуть, найвідоміша пам'ятка регіону — комодські дракони. Ці гігантські ящірки, яких більше ніде у світі не зустріти, зробили парк об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і привернули увагу вчених з усього світу.

Національний парк Комодо також включає в себе острови Комодо і Рінка, а також кілька невеликих ділянок суші. Води навколо архіпелагу визнані одними з найкращих для дайвінгу та снорклінгу. Тут можна зустріти тунців, баракуд, мант і безліч рифових риб, а популярні дайв-сайти Касл-Рок і Кристал-Рок регулярно потрапляють у міжнародні рейтинги.

Панорамний вид, що відкривається з оглядового майданчика, нагадує кадри з "Парку Юрського періоду" Фото: NAUDEWASHERE

Щоб потрапити в цей райський куточок, туристам потрібно долетіти до міста Лабуан-Баджо, а потім пересісти на пором або човен, щоб дістатися до острова Падар. Шлях займає близько двох годин.

Вхід на територію Національного парку Комодо платний і становить 600 000 індонезійських рупій (близько 1600 гривень) для іноземних туристів. У цю суму включено і доступ до зон для снорклінгу.

Раніше Фокус повідомляв, що подруги вирушили у відпустку мрії, але помилилися країною. Лінн Мазоуз і Кіра Сміт мріяли про пляжі, але через плутанину з квитками сіли не на той рейс. Помилка обернулася спонтанною пригодою з несподівано щасливим фіналом.

Також стало відомо, що загадкове фото з пляжу налякало людей. Таємнича фігура на знімку викликала суперечки в соцмережах, а попередження рятувальників лише посилило інтригу.