Райский уголок: названо самое красивое место на планете (фото)

Уникальная смотровая площадка в Национальном парке Комодо (Индонезия) открывает вид на три залива с пляжами розового, белого и черного песка. Редкое природное явление покорило сердца туристов и путешественников со всего мира.

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Международное издание Time Out опубликовало ежегодный список самых красивых мест на планете. Первое место в рейтинге заняла смотровая площадка острова Падар, расположенного в индонезийском Национальном парке Комодо.

Главная особенность острова — три уникальных залива с розовым, белым и черным песком, которые можно увидеть с одной точки обзора. Панорамный вид, открывающийся со смотровой площадки, напоминает кадры из "Парка Юрского периода": бирюзовые воды, живописные пляжи и драматические склоны создают поистине захватывающий пейзаж.

Добраться до площадки можно по ступеням — подъем занимает около 30–45 минут, а особенно живописен он на рассвете или во время заката.

Индонезийский Национальный парк Комодо Фото: Shutterstock

Кроме природной красоты, остров Падар и весь Национальный парк Комодо славятся своим уникальным биоразнообразием. Здесь обитают акулы, скаты манта, дельфины, редкие виды рептилий и птиц, а также зеленые морские черепахи. Но, пожалуй, самая известная достопримечательность региона — комодские драконы. Эти гигантские ящерицы, которых больше нигде в мире не встретить, сделали парк объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и привлекли внимание ученых со всего мира.

Национальный парк Комодо также включает в себя острова Комодо и Ринка, а также несколько небольших участков суши. Воды вокруг архипелага признаны одними из лучших для дайвинга и снорклинга. Здесь можно встретить тунцов, барракуд, мант и множество рифовых рыб, а популярные дайв-сайты Касл-Рок и Кристал-Рок регулярно попадают в международные рейтинги.

Панорамный вид, открывающийся со смотровой площадки, напоминает кадры из "Парка Юрского периода" Фото: NAUDEWASHERE

Чтобы попасть в этот райский уголок, туристам нужно долететь до города Лабуан-Баджо, а затем пересесть на паром или лодку, чтобы добраться до острова Падар. Путь занимает около двух часов.

Вход на территорию Национального парка Комодо платный и составляет 600 000 индонезийских рупий (около 1600 гривен) для иностранных туристов. В эту сумму включен и доступ к зонам для снорклинга.

Ранее Фокус сообщал, что подруги отправились в отпуск мечты, но ошиблись страной. Линн Мазоуз и Кира Смит мечтали о пляжах, но из-за путаницы с билетами сели не на тот рейс. Ошибка обернулась спонтанным приключением с неожиданно счастливым финалом.

Также стало известно, что загадочное фото с пляжа напугало людей. Таинственная фигура на снимке вызвала споры в соцсетях, а предупреждение спасателей лишь усилило интригу.