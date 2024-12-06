Рождество весь год: женщина рассказала о жизни в городе под названием Санта-Клаус

Город с населением всего 2 609 человек стал символом праздника. В нем проводятся ежегодные парады, фестивали огней и рождественские ярмарки, привлекающие туристов.

В небольшом городке Санта-Клаус, штат Индиана (США), Рождество — это не просто праздник в декабре, а стиль жизни. Подробностями поделилась местная жительница Кара Хиншоу. Об этом пишет What’s The Jam.

С населением всего 2 609 человек, город, прозванный "самом рождественским городом Америки", круглогодично пропитан праздничным духом.

"Мы действительно живем Рождеством 365 дней в году", — говорит местная жительница и брокер по недвижимости Кара Хиншоу. По ее словам, многие жители оставляют рождественские украшения круглый год, а к ноябрю атмосфера в городе становится особенно волшебной.

Город стал символом праздника Фото: Jam Press

Основанный в 1854 году, город изначально назывался Санта-Фе, но после того, как оказалось, что это название уже занято, было выбрано имя Санта-Клаус. С тех пор он стал символом праздника. В нем расположены уникальные места, такие как Конфетный замок Санты, Музей Санта-Клауса, магазины игрушек и знаменитое почтовое отделение, куда каждый год приходят тысячи писем Деду Морозу от детей со всего мира. Волонтеры-эльфы отвечают на каждое письмо, продолжая одну из самых трогательных традиций города.

Кроме того, в городе проводятся ежегодные парады, фестивали огней и рождественские ярмарки, привлекающие туристов.

Кара, живущая в Санта-Клаусе с рождения, отмечает особое очарование этого места Фото: Jam Press

Кара, живущая в Санта-Клаусе с рождения, отмечает особое очарование этого места.

"Город всегда был для меня домом. Здесь все ощущают себя одной семьей, и каждый уголок пропитан праздничным настроением", — делится она.

Даже летом рождественский дух остается. Жители и туристы наслаждаются отдыхом на местных озерах — Рождественском, Холли и Ноэль, а также посещают тематический парк Holiday World с аквапарком. Даже такие места, как местные кафе и рестораны, поддерживают атмосферу праздника. Например, пиццерия предлагает популярное блюдо "Гринч". Для жителей и туристов Санта-Клаус — это город, где рождественская магия никогда не заканчивается.

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