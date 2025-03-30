"Не можу повірити": блогер побував у покинутому банку та показав неочікувані знахідки (відео)

Британський дослідник міста та блогер Колін Сміт, також відомий як Бородатий дослідник, знайшов покинуте відділення одного з місцевих банків. Але детальний огляд місця показав неочікувані знахідки.

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Про історію цього покинутого місця та знахідки блогера переповідає видання Daily Express.

Сам Бородатий дослідник каже, що зміг отримати дозвіл від нинішнього власника будівлі на зйомку. Він вказує, що філіал банку закрили кілька років тому, а все обладнання та цінні речі звідси вивезли.

Міський дослідник відреагував з недовірою після шокуючого відкриття, коли пробирався всередині колишнього банку.

"У банку справді залишилися дуже цікаві речі! Можу тільки припустили, що ключі від багатьох дверей і сейфу було втрачено. Просто можна офігіти!" — каже блогер.

Далі він розповів, що в цій триповерховій будівлі досі є банківське сховище, а приймальня колишнього банку досі встелена синім килимом. Пройшовши далі, Бородатий дослідник звертає увагу на місця, де колись стояли банкомати — тут помітні характерні сліди та міцні ланцюги, які захищали машини від пошкоджень та крадіжки.

"Боже, ви тільки подивіться на ці двері. Які вони товсті! Це божевільно, і вони абсолютно міцні", — каже блогер, однак незабаром він зрозумів, що двері до одного з приміщень ймовірно вже були зламані.

Далі на відео видно, що в одній з кімнат помітно розкидані папери, шафи з відчиненими дверима, де могли зберігати якусь документацію. Коли чоловік підсвітив ліхтариком усю кімнату, то побачив неочікувану знахідку.

"Всередині неї — гроші! О Боже, як це тут опинилося?" — запитує Бородатий дослідник, показуючи дві купюри номіналом 20 та 10 фунтів, а також рулон туалетного паперу. Далі чоловік натикається на одне з приміщень, яке не може відчинити.

Сам пан Сміт припускає, що коли банк вивозив своє майно, то вони справді залишили гроші та сам сейф, але досі загадкою залишається, чому таке місце, де є всі умови для банку, просто покинули.

"Я не можу в це повірити. Однак тепер знаючи, що будівлю продали, а власник, мабуть, знає, що сейф досі там, але, можливо, він не може його відкрити. Ці двері [до сховища] точно замкнені, бо я теж не можу туди потрапити", — додав дослідник.

Однак згодом чоловік побачив, що довкола дверей приміщення. де може бути сейф, помітні дроти, які перебувають під напругою. Пан Сміт припускає, що досі перебуває на сигналізації, а всередині можуть бути гроші".

Раніше повідомлялося, як блогер побував у покинутому "місті-примарі". Міський дослідник Дейв показав стару занедбану церкву, стару школу і порожні будинки. За його словами, у селі мешкає менше ніж 10 осіб.

Згодом стало відомо, що польське місто-привид у лісі зберігає моторошні таємниці. Раніше населений пункт слугував стратегічним військовим об'єктом. Спроби відновити інфраструктуру не увінчалися успіхом: місто перетворилося на місце для стрільбищ і військових реконструкцій, а потім його остаточно зруйнували.