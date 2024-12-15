Польське місто-привид у лісі зберігає моторошні таємниці: що там сталося (фото)

Раніше населений пункт слугував стратегічним військовим об'єктом. Спроби відновити інфраструктуру не увінчалися успіхом: місто перетворилося на місце для стрільбищ і військових реконструкцій, а потім його остаточно зруйнували.

Related video

Польські журналісти звернули увагу на трагічну долю занедбаного міста-привида Кломіно, розташованого в Щецинському повіті Західнопоморського воєводства. У різні часи цей населений пункт слугував військовою базою для нацистів, а потім для радянської армії, але тепер він стоїть пусткою, приховуючи похмурі секрети минулого. Про це пише Onet.pl

Дістатися до Кломіно нелегко: від найближчих населених пунктів туди веде тільки вузька дорога через ліс. У минулому місто було стратегічним військовим об'єктом, що пояснює його ізольоване розташування. Після відходу радянських військ 1993 року тут залишилося всього 12 жителів, а тепер місто повністю занедбане.

Місто зберігає свідчення свого бурхливого минулого. У період Другої світової війни Кломіно служив табором для військовополонених, де тисячі людей гинули від голоду. За спогадами очевидців, 1941 року сюди доправили 26 тисяч радянських військовополонених, але до лютого 1942 року в живих залишилося лише вісім тисяч. Після війни місто стало базою радянської армії, але атмосфера гноблення збереглася. Рапорти свідчать, що в цей період у Кломіно утримували німецьких військовополонених.

Зараз місто пустує Фото: Facebook Від будинків залишилися тільки руїни Фото: Facebook

На сьогодні в околицях міста виявлено щонайменше 40 братських могил. Історики припускають, що в лісах навколо Кломіно можуть бути поховані тіла до 30 тисяч осіб.

Туристичний потенціал і руйнування

Станіслав, один із небагатьох, хто намагається вдихнути життя в Кломіно, розповів, що придбав тут будинок, збудований за радянської епохи.

"Коли росіяни залишали місто, будинки були практично новими, з мінімальними слідами зносу. Тепер вони в руїнах", — поділився він.

Незважаючи на спроби відновити інфраструктуру після відходу радянської армії, Кломіно не вдалося заселити Фото: Facebook Деякі люди хочуть перетворити місто на туристичну визначну пам'ятку Фото: Facebook

Станіслав сподівається перетворити місто на туристичну визначну пам'ятку, зазначаючи, що "мисливці за скарбами" досі знаходять у покинутому місті історичні артефакти — від інструментів до німецьких табличок.

Видання зазначає, що попри спроби відновити інфраструктуру після відходу радянської армії, Кломіно не вдалося заселити. Натомість він став місцем для стрільбищ і військових реконструкцій, але згодом був остаточно зруйнований.

Раніше Фокус повідомляв, що блогерка порівняла своє життя у фургоні й на човні. Дівчина на ім'я Хайді поділилася досвідом альтернативного способу життя. Разом з партнером і собакою вона провела роки в подорожах, чергуючи затишок човнового будинку зі свободою в дорозі.

Також стало відомо, що сім'я перетворює яхту на святковий будинок. Родина Стівенсів уже рік живе на яхті, подорожуючи світом. Жінка на ім'я Стефані зазначає, що її діти не знають, який вигляд має "традиційне" Різдво вдома.