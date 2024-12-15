Польский город-призрак в лесу хранит жуткие тайны: что там произошло (фото)

Ранее населенный пункт служил стратегическим военным объектом. Попытки восстановить инфраструктуру не увенчались успехом: город превратился в место для стрельбищ и военных реконструкций, а затем был окончательно разрушен.

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Польские журналисты обратили внимание на трагическую судьбу заброшенного города-призрака Кломино, расположенного в Щецинском повете Западнопоморского воеводства. В разные времена этот населенный пункт служил военной базой для нацистов, а затем для советской армии, но теперь он пустует, тая в себе мрачные секреты прошлого. Об этом пишет Onet.pl

Добраться до Кломино нелегко: от ближайших населенных пунктов туда ведет только узкая дорога через лес. В прошлом город был стратегическим военным объектом, что объясняет его изолированное расположение. После ухода советских войск в 1993 году здесь осталось всего 12 жителей, а теперь город полностью заброшен.

Город хранит свидетельства своего бурного прошлого. В период Второй мировой войны Кломино служил лагерем для военнопленных, где тысячи людей погибали от голода. По воспоминаниям очевидцев, в 1941 году сюда были доставлены 26 тысяч советских военнопленных, но к февралю 1942 года в живых осталось лишь восемь тысяч. После войны город стал базой советской армии, но атмосфера угнетения сохранилась. Рапорты свидетельствуют, что в этот период в Кломино содержали немецких военнопленных.

Сейчас город пустует Фото: Facebook От домов остались только руины Фото: Facebook

На сегодняшний день в окрестностях города обнаружено не менее 40 братских могил. Историки предполагают, что в лесах вокруг Кломино могут быть захоронены тела до 30 тысяч человек.

Туристический потенциал и разрушения

Станислав, один из немногих, кто пытается вдохнуть жизнь в Кломино, рассказал, что приобрел здесь дом, построенный в советскую эпоху.

"Когда русские покидали город, дома были практически новыми, с минимальными следами износа. Теперь они в руинах", — поделился он.

Несмотря на попытки восстановить инфраструктуру после ухода советской армии, Кломино не удалось заселить Фото: Facebook Некотые люди хотят превратить город в туристическую достопримечаетльность Фото: Facebook

Станислав надеется превратить город в туристическую достопримечательность, отмечая, что "охотники за сокровищами" до сих пор находят в заброшенном городе исторические артефакты — от инструментов до немецких табличек.

Издание отмечает, что несмотря на попытки восстановить инфраструктуру после ухода советской армии, Кломино не удалось заселить. Вместо этого он стал местом для стрельбищ и военных реконструкций, но впоследствии был окончательно разрушен.

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