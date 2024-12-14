Жінка продала свій будинок і вирушила подорожувати: вона відвідала вже 168 країн (фото)

Британка Лінн Стівенсон почувається за кордоном безпечніше, ніж у своїй рідній країні. Вона продала будинок, щоб повністю присвятити своє життя подорожам.

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Пристрасть 61-річної британки Лінн Стівенсон до подорожей настільки сильна, що вона продала свій будинок, щоб повністю присвятити себе мандрам світом. На даний момент жінка, у якої немає "плану Б" на випадок, якщо гроші закінчаться, відвідала вже 168 країн зі 195, пише Mail Online.

Відважна мандрівниця вирушила у свою першу одиночну подорож у віці 29 років. Працюючи по сім днів на тиждень протягом року, Лінн змогла накопичити грошей на поїздку до Греції. Вона провела шість місяців, працюючи на трьох роботах на грецькому острові, щоб акліматизуватися і назбирати побільше грошей для навколосвітньої подорожі.

"Тоді це був інший світ — не було ні Інтернету, ні мобільних телефонів, ні соціальних мереж, ні організованих турів, ні круїзних лайнерів", — згадує жінка, яка вирушила з рюкзаком за спиною в дорогу Південно-Східною Азією.

Після року мандрів вона рік працювала в німецьких Альпах, щоб назбирати грошей на подорож Африкою. І ось два роки тому вона зважилася продати свій будинок у Карлтоні, Ноттінгемшир, щоб виручені кошти витратити на подорожі та спогади.

"Подорожі змушують усвідомити, як мало тобі насправді потрібно", — зізналася вона.

Зі 168 країн, які вона вже відвідала (і 60 з моменту продажу будинку), їй ніде не сподобалося. Однак у неї є п'ять улюблених напрямків.

Іран

"Іран — моя улюблена країна, з найдобрішими і найгостиннішими людьми, яких я зустрічала. Одна старенька навіть лоскотала мене під підборіддям посеред вулиці, а всі молоді дівчата хотіли поцілувати мене в щоку", — розповіла вона.

Галапагоські острови

"Галапагоські острови були неймовірні. Де ще можна поплавати з пінгвінами, морськими левами, акулами, черепахами, скатами та морськими ігуанами? Пінгвін проплив у мене між ніг, і не щодня можна так сказати", — згадує жінка.

Грузія

Грузія займає особливе місце в її серці. Там дружелюбно, красиво і чудова їжа.

"Вони винайшли вино, і за це я буду вічно вдячна", — сміється Лінн.

Італія

"Я весь час повертаюся в Італію — стільки історії, стільки красивих будівель, чудова їжа, вино, пляжі, печерні міста і труллі", — захоплюється мандрівниця.

Самоа

Час, проведений на Самоа, де вона жила в солом'яній хатині на пляжі, назавжди залишиться її улюбленим спогадом.

"Я прокидалася під найнеймовірніші сходи сонця, які я коли-небудь бачила, і небо, сповнене відтінків червоного, фіолетового, жовтого, помаранчевого і синього", — поділилася жінка.

Країнами, що виявилися для неї "приємними сюрпризами", стали Північний Вазиристан, Молдова і Тайвань. А Ірак, який вона відвідала 2023 року, ледь не потрапив до її персонального списку п'яти найкращих країн. У Європі такими стали балканські країни, які неймовірно красиві, і (більшість із них) надзвичайно дешеві. Останні три країни, що увійшли до недооціненого списку, розташовані в Африці: Есватіні, Ангола, а також Сан-Томе і Прінсіпі.

"На відміну від багатьох інших африканських країн, тут бездоганно чисто. На Принсіпі я об'їхала острів на задньому сидінні мотоцикла. Ми відвідали деякі з найкрасивіших пляжів, які я коли-небудь бачила, і я була на них єдиною", — розповіла мандрівниця.

Лінн зізнається, що у всіх країнах, навіть тих, які не рекомендуються до відвідування з туристичною метою, вона почувалася набагато безпечніше, ніж у Великій Британії.

"Я думаю, що подорожі вчать тебе того, що світ — досить безпечне місце, незважаючи на те, що говорять тобі ЗМІ", — вважає вона.

Крім того, Лінн зізнається, що віддає перевагу місцям з дуже низьким рівнем туризму, які, своєю чергою, не приваблюють кишенькових злодіїв і злочинців.

Нагадаємо, круїзний корабель Villa Vie Odyssey пропонує чотирирічну навколосвітню подорож із відвідуванням 140 країн на всіх континентах. Одномісний номер коштує від 255 999 доларів.

Також Фокус писав, що американка Леслі МакНейр після закінчення коледжу поїхала в навколосвітню подорож з одним рюкзаком. Жінка вже відвідала понад 80 країн світу.