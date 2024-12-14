Женщина продала свой дом и отправилась путешествовать: она посетила уже 168 стран (фото)

Британка Линн Стивенсон чувствует себя за границей безопаснее, чем в своей родной стране. Она продала дом, чтобы полностью посвятить свою жизнь путешествиям.

Related video

Страсть 61-летней британки Линн Стивенсон к путешествиям настолько сильна, что она продала свой дом, чтобы полностью посвятить себя странствиям по миру. На данный момент женщина, у которой нет "плана Б" на случай, если деньги закончатся, посетила уже 168 стран из 195, пишет Mail Online.

Отважная путешественница отправилась в свое первое одиночное путешествие в возрасте 29 лет. Работая по семь дней в неделю в течение года, Линн смогла накопить денег на поездку в Грецию. Она провела шесть месяцев, работая на трех работах на греческом острове, чтобы акклиматизироваться и накопить побольше денег для кругосветного путешествия.

"Тогда это был другой мир — не было ни Интернета, ни мобильных телефонов, ни социальных сетей, ни организованных туров, ни круизных лайнеров", — вспоминает женщина, которая отправилась с рюкзаком за спиной в путь по Юго-Восточной Азии.

После года странствий она год работала в немецких Альпах, чтобы накопит денег на путешествие по Африке. И вот два года назад она решилась продать свой дом в Карлтоне, Ноттингемшир, чтобы вырученные средства потратить на путешествия и воспоминания.

"Путешествия заставляют осознать, как мало тебе на самом деле нужно", — призналась она.

Из 168 стран, которые она уже посетила (и 60 с момента продажи дома), ей нигде не понравилось. Однако у нее есть пять любимых направлений.

Иран

"Иран — моя любимая страна, с самыми добрыми и гостеприимными людьми, которых я встречала. Одна старушка даже щекотала меня под подбородком посреди улицы, а все молодые девушки хотели поцеловать меня в щеку", — рассказала она.

Галапагосские острова

"Галапагосские острова были невероятны. Где еще можно поплавать с пингвинами, морскими львами, акулами, черепахами, скатами и морскими игуанами? Пингвин проплыл у меня между ног, и не каждый день можно так сказать", — вспоминает женщина.

Грузия

Грузия занимает особое место в ее сердце. Там дружелюбно, красиво и замечательная еда.

"Они изобрели вино, и за это я буду вечно благодарна", — смеется Линн.

Италия

"Я все время возвращаюсь в Италию — столько истории, столько красивых зданий, замечательная еда, вино, пляжи, пещерные города и трулли", — восхищается путешественница.

Самоа

Время, проведенное на Самоа, где она жила в соломенной хижине на пляже, навсегда останется ее любимым воспоминанием.

"Я просыпалась под самые невероятные восходы солнца, которые я когда-либо видела, и небо, полное оттенков красного, фиолетового, желтого, оранжевого и синего", — поделилась женщина.

Странами, оказавшимися для нее "приятными сюрпризами", стали Северный Вазиристан, Молдова и Тайвань. А Ирак, который она посетила в 2023 году, едва не попал в ее персональный список пяти лучших стран. В Европе такими стали балканские страны, которые невероятно красивы, и (большинство из них) чрезвычайно дешевы. Последние три страны, вошедшие в недооцененный список, находятся в Африке: Эсватини, Ангола, а также Сан-Томе и Принсипи.

"В отличие от многих других африканских стран, здесь безупречно чисто. На Принсипи я объехала остров на заднем сиденье мотоцикла. Мы посетили некоторые из самых красивых пляжей, которые я когда-либо видела, и я была на них единственной", — рассказала путешественница.

Линн признается, что во всех странах, даже тех, которые не рекомендуются к посещению с туристическими целями, она чувствовала себя намного безопаснее, чем в Великобритании.

"Я думаю, что путешествия учат тебя тому, что мир — довольно безопасное место, несмотря на то, что говорят тебе СМИ", — считает она.

Кроме того, Линн признается, что предпочитает места с очень низким уровнем туризма, которые, в свою очередь, не привлекают карманников и преступников.

Напомним, круизный корабль Villa Vie Odyssey предлагает четырехлетнее кругосветное путешествие с посещением 140 стран на всех континентах. Одноместный номер стоит от 255 999 долларов.

Также Фокус писал, что американка Лесли МакНейр после окончания колледжа уехала в кругосветное путешествие с одним рюкзаком. Женщина уже посетила более 80 стран мира.