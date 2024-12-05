В Іспанії влада одним наказом перетворила туристичне місто на привид (фото)

У 1960-х роках жителі покинули місто через відповідний наказ під час правління Франциска Франко. Наказ так і не скасували, а місцеві жителі приїздять в свої домівки тільки як на екскурсії.

В Іспанії влада одним указом перетворила красиве туристичне місто на привид. Люди з нього виселилися і не можуть назад повернутися, бо документ так і не скасували. Про це пише Еxpress.co.

Так, красиве іспанське місто Гранаділья в західному регіоні Іспанії Естремадура з різнокольоровими будинками та приголомшливими пейзажами перетворилося на руїни, оскільки там впродовж кількох десятиліть ніхто не живе.

Місто було засноване в IX столітті та мало краєвид на Руту де ла Плата, важливий стародавній торговий і туристичний шлях. Воно залишається одним із небагатьох міст-фортець у країні з досі недоторканими стародавніми стінами та приголомшливими реліквіями колишньої слави.

У 1960-х роках жителі покинули місто через відповідний наказ під час правління Франциска Франко, коли країна перебувала в розпалі великого поштовху до будівництва дамб і водосховищ, щоб підняти економіку .

Водосховище Габріель-і-Галан на річці Алагон було найбільшим із цих проєктів, і в середині 1950-х років чиновники вирішили, що Гранаділья розташовується в заплаві та її потрібно евакуювати.

Міський замок

До 1969 року всі 1 000 жителів міста були виселені. Вони переїхали до колонізаційних поселень поблизу.

Вода справді почала підніматися в 1963 році і перетворила місто на півострів, хоча воно ніколи не затоплювалося. Попри це, жителям так і не дозволили повернутися. Багато хто отримав компенсацію лише в 1973 році.

Зазначається, що жителі міста й досі не можуть повернути свою власність, оскільки указ про затоплення, підписаний Франко, все ще підтримується іспанською владою.

Втім, Гранаділья регулярно приймає відвідувачів, які приїжджають побачити дивне поселення під час одноденних поїздок. У 1980 році його було визнано історико-мистецьким об’єктом, тепер він працює як безплатний музей простонеба.

Гранаділью називають кольоровим містом через фарбування будинків

У наші дні до Гранадільї можна дістатися дорогою з вибоїнами від Сарса-де-Гранаділла або Абадії, яка веде до ідеально збереженого замку міста та величних стін.

Накази про виселення були глибоко болісними для жителів, і багато хто досі відчуває розчарування через те, що їхні сім’ї були виселені. Колишні жителі та їхні нащадки двічі на рік збираються в місті на релігійні свята, День всіх святих 1 листопада та на Успіння Пресвятої Богородиці 15 серпня.

Нагадаємо, що в США місто Ґері, яке розташоване у штаті в Індіана, яке колись було відоме як "Місто століття", за останні 30 років стало перетворюватися на місто-привид. Звідти почали виїздити люди, тож багато будинків спорожніли.