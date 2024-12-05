В Испании власти одним приказом превратили туристический город в призрак (фото)

В 1960-х годах жители покинули город из-за соответствующего приказа во время правления Франциска Франко. Приказ так и не отменили, а местные жители приезжают в свои дома только как на экскурсии.

В Испании власти одним указом превратили красивый туристический город в призрак. Люди из него выселились и не могут обратно вернуться, потому что документ так и не отменили. Об этом пишет Ехргеѕѕ.co.

Так, красивый испанский город Гранадилья в западном регионе Испании Эстремадура с разноцветными домами и потрясающими пейзажами превратился в руины, поскольку там на протяжении нескольких десятилетий никто не живет.

Город был основан в IX веке и открывал вид на Руту де ла Плата, важный древний торговый и туристический путь. Он остается одним из немногих городов-крепостей в стране с до сих пор нетронутыми древними стенами и впечатляющими реликвиями былой славы.

В 1960-х годах жители покинули город из-за соответствующего приказа во время правления Франциска Франко, когда страна находилась в разгаре большого толчка к строительству дамб и водохранилищ, чтобы поднять экономику .

Водохранилище Габриэль-и-Галан на реке Алагон было самым большим из этих проектов, и в середине 1950-х годов чиновники решили, что Гранадилья находится в пойме и ее нужно эвакуировать.

Городской замок

К 1969 году все 1 000 жителей города были выселены. Они переехали в колонизационные поселения поблизости.

Вода действительно начала подниматься в 1963 году и превратила город в полуостров, хотя он никогда не затапливался. Несмотря на это, жителям так и не позволили вернуться. Многие получили компенсацию только в 1973 году.

Отмечается, что жители города до сих пор не могут вернуть свою собственность, поскольку указ о затоплении, подписанный Франко, все еще поддерживается испанскими властями.

Впрочем, Гранадилья регулярно принимает посетителей, которые приезжают увидеть странное поселение во время однодневных поездок. В 1980 году оно было признано историко-художественным объектом, теперь оно работает как бесплатный музей под открытым небом.

Гранадилью называют цветным городом из-за покраски домов

В наши дни до Гранадильи можно добраться по дороге с ухабами от Сарса-де-Гранадилла или Абадии, которая ведет к идеально сохранившемуся замку города и величественным стенам.

Приказы о выселении были глубоко травмирующими для жителей, и многие до сих пор испытывают разочарование из-за того, что их семьи были выселены. Бывшие жители и их потомки дважды в год собираются в городе на религиозные праздники, День всех святых 1 ноября и на Успение Пресвятой Богородицы 15 августа.

Напомним, что в США город Гэри, расположенный в штате в Индиана, который когда-то был известен как "Город века", за последние 30 лет стал превращаться в город-призрак. Оттуда начали выезжать люди, и многие дома опустели.