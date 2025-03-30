"Не могу поверить": блогер побывал в заброшенном банке и показал неожиданные находки (видео)

Британский исследователь города и блогер Колин Смит, также известный как Бородатый исследователь, нашел заброшенное отделение одного из местных банков. Но детальный осмотр места показал неожиданные находки.

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Об истории этого заброшенного места и находках блогера рассказывает издание Daily Express.

Сам Бородатый исследователь говорит, что смог получить разрешение от нынешнего владельца здания на съемку. Он указывает, что филиал банка закрыли несколько лет назад, а все оборудование и ценные вещи отсюда вывезли.

Городской исследователь отреагировал с недоверием после шокирующего открытия, когда пробирался внутри бывшего банка.

"В банке действительно остались очень интересные вещи! Могу только предположить, что ключи от многих дверей и сейфа были потеряны. Просто можно офигеть!" — говорит блогер.

Далее он рассказал, что в этом трехэтажном здании до сих пор есть банковское хранилище, а приемная бывшего банка до сих пор устлана синим ковром. Пройдя дальше, Бородатый исследователь обращает внимание на места, где когда-то стояли банкоматы — здесь заметны характерные следы и крепкие цепи, которые защищали машины от повреждений и кражи.

"Боже, вы только посмотрите на эти двери. Какие они толстые! Это безумно, и они абсолютно прочные", — говорит блогер, однако вскоре он понял, что дверь в одно из помещений вероятно уже была сломана.

Далее на видео видно, что в одной из комнат заметно разбросаны бумаги, шкафы с открытыми дверями, где могли хранить какую-то документацию. Когда мужчина подсветил фонариком всю комнату, то увидел неожиданную находку.

"Внутри нее — деньги! О Боже, как это здесь оказалось?" — спрашивает Бородатый исследователь, показывая две купюры номиналом 20 и 10 фунтов, а также рулон туалетной бумаги. Далее мужчина натыкается на одно из помещений, которое не может открыть.

Сам господин Смит предполагает, что когда банк вывозил свое имущество, то они действительно оставили деньги и сам сейф, но до сих пор загадкой остается, почему такое место, где есть все условия для банка, просто покинули.

"Я не могу в это поверить. Однако теперь зная, что здание продали, а владелец, видимо, знает, что сейф до сих пор там, но, возможно, он не может его открыть. Эта дверь [в хранилище] точно заперта, потому что я тоже не могу туда попасть", — добавил исследователь.

Однако впоследствии мужчина увидел, что вокруг дверей помещения, где может быть сейф, заметны провода, которые находятся под напряжением. Господин Смит предполагает, что до сих пор находится на сигнализации, а внутри могут быть деньги".

Ранее сообщалось, как блогер побывал в заброшенном "городе-призраке". Городской исследователь Дэйв показал старую заброшенную церковь, старую школу и пустые дома. По его словам, в деревне проживает менее 10 человек.

Впоследствии стало известно, что польский город-призрак в лесу хранит жуткие тайны. Ранее населенный пункт служил стратегическим военным объектом. Попытки восстановить инфраструктуру не увенчались успехом: город превратился в место для стрельбищ и военных реконструкций, а затем его окончательно разрушили.