Санта сказал, что тут не живет: рождественское путешествие в Лапландию завершилось детскими слезами (фото)

Во время рождественского тура в финский город Куусамо туристы не увидели снега и остались без еды на полдня, а дети едва не потеряли веру в Санту Клауса.

Желанное путешествие на рождественские праздники завершилось разочарованием для британских семей, которые выложили 4 000 фунтов стерлингов (около 211 000 гривен) за трехдневный отдых в Лапландии. Куусамо в Финляндии встретил туристов теплой бесснежной погодой, скудным ужином и опасными для жизни прогулками по подтаявшему озеру на разъяренных оленях, пишет The Sun.

Сообщается, что туристическая компания TUI отменила туры из-за теплой погоды и дождей, которые смыли весь снег, однако сотни семей в то время уже отправились в Куусамо из Великобритании.

Отец троих детей, 39-летний Рики Эдвардс рассказал, что его шестилетняя дочь была очень расстроена после встречи с Сантой Клаусом.

"Она повернулась ко мне и сказала: "Я не верю, что это настоящий Санта". Когда мы с ним встретились, он сказал: "Я даже не живу здесь. Это мой дом для отдыха", — сказал Эдвардс.

А кармане жены рождественского дедушки миссис Клаус девочка увидела мобильный телефон.

Девочка расплакалась, потому что Санта сказал ей, что "не живет в Лапландии" Фото: Скрин видео

На рождественском ужине не хватило еды

Поездка должна была завершиться традиционным рождественским ужином, однако многие семьи не пустили в банкетный зал, потому что на них не хватило блюд. Те же, кто смогли побывать за столом, сетовали на низкое качество поданной пищи, пишут журналисты.

"Нам отказали, и мы остались на улице при восьми градусах мороза, пока автобус не вернул нас в отель. По меньшей мере десять детей плакали. Потом я увидел фотографию того, что они подают на праздничном банкете, и я считаю, что это было к лучшему, что мы не зашли. Это была какая-то шутка", — сказал Рики.

Другая пара — Наташа и Скотт Уолдены — рассказали, что их вместе с их двумя детьми хотели катать на санях по озеру, которое уже начало таять.

"Мы должны были остаться на берегу озера. Я была сильно напугана. Я видела трещины по всему озеру. Еще там был северный олень, привязанный веревкой к дереву. Нам сказали, что он разъяренный, и мы не можем его трогать", — сказала Наташа.

Перед прогулкой по озеру туристы увидели привязанного к дереву северного оленя Фото: Скрин видео

Отмечается, что компания TUI 5 декабря сообщила, что ее команды следят за прогнозом погоды, и они предсказывали снегопады на эти дни — и прогноз не сбылся.

Компания TUI обещает снежные пейзажи в рекламе тура в Куусамо Фото: TUI Group

"Наши команды будут поддерживать прямую связь со всеми клиентами, которые путешествовали этим рейсом, чтобы обсудить их беспокойство и предложить решения", — добавили в компании.

Напомним, 6 декабря женщина из города под названием Санта-Клаус в США, поделилась со СМИ рассказом о жизни в городке, где Рождество длится 365 дней в году.

Кроме того, 2 декабря СМИ назвали город, где проходит одна из лучших ярмарок на рождественские праздники.