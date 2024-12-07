Санта сказав, що тут не живе: різдвяна подорож до Лапландії завершилася дитячими слізьми (фото)

Під час різдвяного туру до фінського міста Куусамо туристи не побачили снігу та лишилися без їжі на пів дня, а діти ледь не втратили віру в Санту Клауса.

Омріяна подорож на різдвяні свята завершилася розчаруванням для британських родин, які виклали 4 000 фунтів стерлінгів (близько 211 000 гривень) за триденний відпочинок в Лапландії. Куусамо у Фінляндії зустрів туристів теплою безсніжною погодою, вбогою вечерею та небезпечними для життя прогулянками підталим озером на розлючених оленях, пише The Sun.

Повідомляється, що туристична компанія TUI скасувала тури через теплу погоду і дощі, які змили весь сніг, проте сотні родин на той час уже вирушили до Куусамо з Великої Британії.

Батько трьох дітей, 39-річний Рікі Едвардс розповів, що його шестирічна донька була дуже засмучена після зустрічі з Сантою Клаусом.

"Вона повернулася до мене і сказала: "Я не вірю, що це справжній Санта". Коли ми з ним зустрілися, він сказав: "Я навіть не живу тут. Це мій будинок для відпочинку", — сказав Едвардс.

А кишені дружини різдвяного дідуся місіс Клаус дівчинка побачила мобільний телефон.

Дівчинка розплакалася, бо Санта сказав їй, що "не живе в Лапландії" Фото: Скрин відео

На різдвяній вечері не вистачило їжі

Поїздка мала завершитися традиційною різдвяною вечерею, проте багато родин не пустили до банкетної зали, бо на них не вистачило страв. Ті ж, хто змогли побувати за столом, нарікали на низьку якість поданої їжі, пишуть журналісти.

"Нам відмовили, і ми залишилися надворі при восьми градусах морозу, поки автобус не повернув нас до готелю. Щонайменше десятеро дітей плакали. Потім я побачив фотографію того, що вони подають на святковому бенкеті, і я вважаю, що то було на краще, що ми не зайшли. Це був якийсь жарт", — сказав Рікі.

Інша пара — Наташа та Скотт Уолдени — розповіли, що їх разом із їхніми двома дітьми хотіли катати на санях озером, що вже почало танути.

"Ми повинні були залишитися на березі озера. Я була сильно налякана. Я бачила тріщини по всьому озеру. Іще там був північний олень, прив’язаний мотузкою до дерева. Нам сказали, що він розлючений, і ми не можемо його торкатися", — сказала Наташа.

Перед прогулянкою озером туристи побачили прив'язаного до дерева північного оленя Фото: Скрин відео

Зазначається, що компанія TUI 5 грудня повідомила, що її команди стежать за прогнозом погоди, і вони передбачали снігопади на ці дні — та прогноз не збувся.

Компанія TUI обіцяє сніжні пейзажі в рекламі туру до Куусамо Фото: TUI Group

"Наші команди підтримуватимуть прямий зв’язок з усіма клієнтами, які подорожували цим рейсом, щоб обговорити їхні занепокоєння та запропонувати рішення", — додали в компанії.

Нагадаємо, 6 грудня жінка з міста під назвою Санта-Клаус у США, поділилася зі ЗМІ розповіддю про життя в містечку, де Різдво триває 365 днів на рік.

Крім того, 2 грудня ЗМІ назвали місто, де проходить один з найкращих ярмарків на різдвяні свята.