В цьому місті один з найкращих ярмарків і мало народу: де він знаходиться (відео, фото)

Це місто є культурною столицею Європи. Воно відоме середньовічною архітектурою, брукованими вуличками та жвавими площами.

З наближенням Різдва та Нового року багато мандрівників хочуть відвідати чарівні європейські різдвяні ярмарки, подивитись на їх мерехтливі вогні, покуштувати святкову їжу та насолодитись затишною атмосферою. Це частина зимових подорожей і часто саме завдяки цим подорожам люди поринають у свято. Однак великі натовпи можуть відлякати багатьох. Тому компанія Wizz Air проаналізувала понад 35 популярних європейських ринків та знайшла один із недооцінених різдвяних ярмарків, на якому мало туристів, пише Еxpress.

Під час аналізу для оцінки популярності кожного напрямку використовувались ключові слова, зокрема "[Пункт призначення] Різдвяний ярмарок" в Instagram, TikTok та Google. Крім цього, в Google шукали "рейси в [Пункт призначення]" з жовтня по грудень 2023 року.

Серед недооцінених європейських різдвяних ярмарків знаходиться місто Сибіу в Румунії. Загальна кількість пошукових запитів в TikTok, Instagram і Google склала всього 4620.

Місто є культурною столицею Європи, визнаною ЮНЕСКО. Він відомий своєю середньовічною архітектурою, брукованими вуличками та жвавими площами.

Різдвяний базар проходить на Великій площі, навколо якої прекрасні будинки у стилі готика, бароко та ренесанс. Відвідувачі можуть скуштувати традиційні румунські страви, як-от мічі (смажені ковбаски), сармале (голубці) та козонак (солодкий хліб із горіховою начинкою). Також на ринку пропонується великий вибір місцевих ремісничих виробів.

Багато відвідувачів діляться своїми захопленими відгуками про ярмарок в Сибіу. Вони згадують місцеву їжу, приємну атмосферу та чарівність міста.

Сибіу зайняло третє місце серед найбільш недооцінених різдвяних міст. Саранда в Албанії посіла перше місце, маючи всього 900 пошукових запитів, а за нею йде Есслінген-на-Некарі у Німеччині — його шукали лише 3470 разів.

Нагадаємо, нещодавно було визначено, яке з європейських міст особливо приваблює туристів взимку. Також був складений список найкомфортніших міст для подорожі