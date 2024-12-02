Этот город является культурной столицей Европы. Он известен средневековой архитектурой, мощеными улочками и оживленными улочками.

С приближением Рождества и Нового года многие путешественники хотят посетить волшебные европейские рождественские ярмарки, посмотреть на их мерцающие огни, отведать праздничную еду и насладиться уютной атмосферой. Это часть зимних путешествий и часто именно благодаря этим путешествиям люди погружаются в праздник. Однако большие толпы могут отпугнуть многих. Поэтому компания Wizz Air проанализировала более 35 популярных европейских рынков и нашла один из недооцененных рождественских ярмарок, на котором мало туристов, пишет Ехргеѕѕ.

При анализе для оценки популярности каждого направления использовались ключевые слова, в частности "[Пункт назначения] Рождественская ярмарка" в Instagram, TikTok и Google. Кроме этого, в Google искали "рейсы в [Пункт назначения]" с октября по декабрь 2023 года.

Среди недооцененных европейских рождественских ярмарок находится город Сибиу в Румынии. Общее количество поисковых запросов в TikTok, Instagram и Google составило всего 4620.

Город является культурной столицей Европы, признанной ЮНЕСКО. Он известен своей средневековой архитектурой, мощеными улочками и оживленными площадями.

Рождественский базар проходит на Большой площади, вокруг которой прекрасные дома в стиле готика, барокко и ренессанс. Посетители могут попробовать традиционные румынские блюда, такие как мичи (жареные колбаски), сармале (голубцы) и козонак (сладкий хлеб с ореховой начинкой). Также на рынке предлагается большой выбор местных ремесленных изделий.

Многие посетители делятся своими восторженными отзывами о ярмарке в Сибиу. Они отмечают местную еду, приятную атмосферу и очарование города.

Сибиу заняло третье место среди самых недооцененных рождественских городов. Саранда в Албании заняла первое место, имея всего 900 поисковых запросов, а за ней следует Эсслинген-на-Некаре в Германии — его искали всего 3470 раз.

Напомним, что недавно было определено, какой из европейских городов особенно привлекает туристов зимой. Также был составлен список самых комфортных городов для путешествия