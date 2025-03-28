Рекордная сделка: мужчина заплатил $70 миллионов за дом, чтобы его снести (фото)

В Форт-Лодердейле, штат Флорида (США), в 2024 году был продан недавно отремонтированный особняк за рекордные для города 70 миллионов долларов. После продажи новый владелец планировал снести современное здание.

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Об этом вспоминает издание Realtor. Подробностями поделился агент продавца Тим Элмс из компании Compass.

Продавцом выступил известный хедж-фондер Дональд Сассман, основатель Paloma Partners Management, ранее проживавший в Гринвиче, штат Коннектикут. В 2015 году он приобрел участок площадью 2,7 акра на побережье за 40 миллионов долларов и вложил еще около 6 миллионов в обновление построенного в 2008 году дома в средиземноморском стиле с шестью спальнями.

Покупатель, чье имя не раскрывается, планировал снести существующее здание площадью около 1 860 кв. метров и построить более компактное жилье. Основной интерес вызвало уникальное расположение в престижном районе с выходом к воде. Несмотря на то что дом не был официально выставлен на продажу, сделка сопровождалась еще двумя предложениями.

В собственности Сассмана также находился гостевой дом с четырьмя спальнями, теннисный корт, бассейн, домашний кинотеатр и тренажерный зал Фото: Realtor

Интересно, что в переговорах участвовала и жена Сассмана — риелтор Мишель Хаулэнд, представлявшая сторону покупателя. Комментариев от нее пока не поступило. По словам Элмса, пара планирует остаться в Форт-Лодердейле.

Особняк располагался в закрытом поселке на острове Харборидж. В собственности Сассмана также находился гостевой дом с четырьмя спальнями, теннисный корт, бассейн, домашний кинотеатр, тренажерный зал, кабинеты, игровая площадка, кострище, лодочная рампа и зона барбекю.

Предыдущий ценовой рекорд в городе составил 40 миллионов долларов — дом, проданный в прошлом году в пяти милях к северу. Сейчас он выставлен на продажу за 47,5 миллиона.

Согласно данным Douglas Elliman, рынок элитной недвижимости в Форт-Лодердейле продолжает расти: во втором квартале 2024 года средняя цена односемейных домов премиум-класса составила 5,59 миллиона долларов — на 7,4% выше, чем годом ранее. Недостаток предложения подогревает спрос и способствует установлению новых ценовых рекордов.

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