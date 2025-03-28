Рекордна угода: чоловік заплатив $70 мільйонів за будинок, щоб його знести (фото)

У Форт-Лодердейлі, штат Флорида (США), 2024 року було продано нещодавно відремонтований особняк за рекордні для міста 70 мільйонів доларів. Після продажу новий власник планував знести сучасну будівлю.

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Про це згадує видання Realtor. Подробицями поділився агент продавця Тім Елмс із компанії Compass.

Продавцем виступив відомий хедж-фондер Дональд Сассман, засновник Paloma Partners Management, який раніше мешкав у Грінвічі, штат Коннектикут. У 2015 році він придбав ділянку площею 2,7 акра на узбережжі за 40 мільйонів доларів і вклав ще близько 6 мільйонів в оновлення побудованого 2008 року будинку в середземноморському стилі з шістьма спальнями.

Покупець, чиє ім'я не розкривається, планував знести наявну будівлю площею близько 1 860 кв. метрів і побудувати більш компактне житло. Основний інтерес викликало унікальне розташування в престижному районі з виходом до води. Попри те що будинок не було офіційно виставлено на продаж, угоду супроводжували ще дві пропозиції.

У власності Сассмана також був гостьовий будинок із чотирма спальнями, тенісний корт, басейн, домашній кінотеатр і тренажерний зал Фото: Realtor

Цікаво, що в переговорах брала участь і дружина Сассмана — рієлторка Мішель Хауленд, яка представляла сторону покупця. Коментарів від неї поки що не надійшло. За словами Елмса, пара планує залишитися у Форт-Лодердейлі.

Особняк розташовувався в закритому селищі на острові Харборідж. У власності Сассмана також був гостьовий будинок із чотирма спальнями, тенісний корт, басейн, домашній кінотеатр, тренажерна зала, кабінети, ігровий майданчик, вогнище, човнова рампа і зона барбекю.

Попередній ціновий рекорд у місті становив 40 мільйонів доларів — будинок, проданий торік за п'ять миль на північ. Зараз він виставлений на продаж за 47,5 мільйона.

Згідно з даними Douglas Elliman, ринок елітної нерухомості у Форт-Лодердейлі продовжує зростати: у другому кварталі 2024 року середня ціна односімейних будинків преміум-класу становила 5,59 мільйона доларів — на 7,4% вище, ніж роком раніше. Брак пропозиції підігріває попит і сприяє встановленню нових цінових рекордів.

Раніше Фокус повідомляв, що мільярдер побудував палац із золотим оздобленням, печерами і особистим пляжем. Резиденція Дарвіна Дісона на узбережжі Ла-Хойї відома під назвою "Піщаний замок". Всередині розташовані 10 спалень, власний пляж, басейн, фітнес-зона і бар.

Також стало відомо, що подружжя перетворило захаращений будинок на родинне гніздо і знайшло несподівані скарби. Будівля, побудована 1894 року, зустріла нових власників зруйнованим інтер'єром і тоннами сміття. Однак, попри величезний обсяг роботи, подружжя побачило в ній потенціал і взялося за повну реконструкцію.