У Румунії впала найвища новорічна ялинка вагою 17 тонн, — ЗМІ (відео)

Прикрий інцидент трапився минулого тижня у румунському Брашові, однак ялинку відновили і нині вона продовжує прикрашати головну площу міста.

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У центрі міста Брашов, що в Румунії, впала найвища ялинка країни, встановлена на площі Сфатулуй. Дерево заввишки 29 метрів і вагою близько 17 тонн. Про інцидент повідомило румунське видання PortalNews ще у четвер, 5 грудня.

Ця ялинка з вражаючими розмірами та яскравими прикрасами стала символом зимових свят і головною прикрасою святкового Брашова. Її привезли з пасовища Пояна Брашов. Про причини падіння не повідомлялось, але це трапилося через сильний вітер або недостатня міцна конструкція.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Місцева влада оперативно відреагувала і пообіцяла замінити або відновити дерево, аби зберегти святкову атмосферу в місті.

Ця подія викликала жваве обговорення в мережі — реакції варіюються від подиву й жартів до критики організаторів.

Зрештою ялинку таки перевстановили. 8 грудня румунська співачка Александра Унгуряну в Instagram опублікувала відео з центральної площі Брашова, де красується у яскравих ілюмінаціях святкова ялинка.

Нагадаємо, 6 грудня у Києві на Софійській площі урочисто відкрили головну ялинку країни. Дерево огортають два кілометри гірлянд та прикрашають понад дві тисячі іграшок.

У Німеччині представили найдорожчу новорічну ялинку у світі з чистого золота. Дерево оцінюється в 5,5 млн доларів.