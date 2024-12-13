Катастрофа для мозга: почему опасны мигающие новогодние гирлянды

В предпраздничные дни декабря у людей могут нарушиться "циркадные ритмы" из-за включения гирлянды ночью, написали на британском информационном портале. В статье рассказали, как радоваться праздничным фонарикам и не нарушить ночной сон.

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Людям, украсившие дом новогодними гирляндами, следует остерегаться проблем со сном, которые могут вызвать праздничные украшения. Фонарики определенного цвета вызывают бессонницу, а значит, днем чувствуется обессиленность и постоянное желание заснуть. На портале британского издания Get Surrey рассказали об опасности гирлянд и о том, как уберечься от катастрофических нарушений здоровья.

Журналисты привели мнение британца Риза Айзаа, которого они назвали "экспертом по сну". Риз заметил, что людям нравится наблюдать разноцветные мигающие фонарики, он это понимает. В то же время есть предостережение относительно фонариков синего цвета. По словам эксперта, когда светит голубой или синий свет, мозг "считает", что сейчас день. Если такое происходит вечером, то человек не может заснуть: становится мало мелатонина, "нарушаются циркадные ритмы".

"Яркие, мигающие или голубые рождественские огни перед сном — это катастрофа для гигиены сна. Они путают ваш мозг, подавляют мелатонин, гормон сна, и вашему телу труднее успокоиться", — привели журналиста слова Айзаа.

Аналогичная опасность от разноцветного мигания, отмечается в статье. В таком случае нарушается производство мелатонина и организму кажется, что он на "дискотеке", хотя на самом деле в постели и не может отключиться.

"Традиционные разноцветные рождественские огни излучают диапазон волн, которые вместе нарушают выработку мелатонина. Это как мини-диско в вашей гостиной; празднично, но далеко не успокаивающе", — отметил эксперт, представитель магазина кроватей, диванов и матрасов Winstons Beds.

Как уберечься от нарушений сна рядом с новогодними гирляндами:

выключать синий или мигающий разноцветный свет за два часа до сна;

если хочется праздничного настроения, то можно включить фонарики теплых оттенков — красного, мягкого белого.

"Исследования показали, что красный свет, в частности, может улучшить качество сна, помогая телу расслабиться и быстрее войти в состояние отдыха", — подытожил свои советы эксперт.

В сети не отыскалось работ ученых, которые подтвердили бы советы эксперта по сну, торгующего матрасами. Впрочем, на портале для людей с эпилептическими приступами есть предостережения относительно определенной частоты мигания лампочек. Среди прочего, предупредили о фоточувствительности к частоте мигания от 3 Гц до 60 Гц, об особой чувствительности к красному или насыщенному синему, или к контрастным бело-черным узорам.

Отметим, ранее Фокус писал о другой опасности, с которой можно встретиться при подготовке к встрече Нового года. В соцсети появились кадры, на которых женщина случайно видит стаю жуков, поселившихся внутри елочного шара.

Напоминаем, 12 декабря в медиа рассказали о мэре перуанского города, который переоделся Санта Клаусом для определенной цели.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.