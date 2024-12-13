Катастрофа для мозку: чому небезпечні миготливі новорічні гірлянди

У передсвяткові дні грудня в людей можуть порушитись "циркадні ритми" через вмикання гірлянди вночі, написали на британському інформаційному порталі. У статті розповіли, як тішитись святковим ліхтарикам і не порушити нічний сон.

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Людям, які прикрасили дім новорічними гірляндами, слід стерегтись проблем зі сном, які можуть викликати святкові прикраси. Ліхтарики певного кольору викликають безсоння, а отже, вдень відчувається знесиленість та постійне бажання заснути. На порталі британського видання Get Surrey розповіли про небезпеку гірлянд і про те, як вберегтись від катастрофічних порушень здоров'я.

Журналісти навели думку британця Різа Айзаа, якого вони назвали "експертом зі сну". Різ зауважив, що людям подобається спостерігати різнокольорові миготливі ліхтарики, він це розуміє. Водночас є застереження щодо ліхтариків синього кольору. Зі слів експерта, коли світить блакитне чи синє світло, мозок "вважає", що зараз день. Якщо таке відбувається увечері, то людина не може заснути: стає замало мелатоніну, "порушуються циркадні ритми".

"Яскраві, миготливі або блакитні різдвяні вогні перед сном — це катастрофа для гігієни сну. Вони плутають ваш мозок, пригнічують мелатонін, гормон сну, і вашому тілу важче заспокоїтися", — навели журналіста слова Айзаа.

Аналогічна небезпека від різнокольорового миготіння, наголошується у статті. У такому випадку порушується виробництво мелатоніну і організму здається, що він на "дискотеці", хоча насправді в ліжку і не може відключитись.

"Традиційні різнокольорові різдвяні вогні випромінюють діапазон хвиль, які разом порушують вироблення мелатоніну. Це як мінідиско у вашій вітальні; святково, але далеко не заспокійливо", — наголосив експерт, представник магазину ліжок, диванів та матраців Winstons Beds.

Як вберегтись від порушень сну поруч з новорічними гірляндами:

вимикати синє або миготливе різнокольорове світло за дві години до сну;

якщо хочеться святкового настрою, то можна включити ліхтарики теплих відтінків — червоного, м'якого білого.

"Дослідження виявили, що червоне світло, зокрема, може покращити якість сну, допомагаючи тілу розслабитися та швидше увійти в стан відпочинку", — підсумував свої поради експерт.

У мережі не відшукалось праць науковців, які підтвердили б поради експерта зі сну, який торгує матрацами. Втім на порталі для людей з епілептичними приступами є застереження щодо певної частоти миготіння лампочок. Серед іншого, попередили про фоточутливість до частоти миготіння від 3 Гц до 60 Гц, про особливу чутливість до червоного або насиченого синього, або до контрастних біло-чорних візерунків.

Зазначимо, раніше Фокус писав про інше небезпеку, з якою можна зустрітись при підготовці до зустрічі Нового року. У соцмережі з'явились кадри, на яких жінка випадково бачить зграю жуків, які оселились всередині ялинкової кулі.

Нагадуємо, 12 грудня у медіа розповіли про мера перуанського міста, який перевдягнувся Санта Клаусом для певної мети.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.