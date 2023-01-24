Переходный возраст. Ученые считают, что шимпанзе-подростки бунтуют также, как и люди

Исследование показывает, что молодые особи рискуют намного больше, чем взрослые обезьяны.

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Протесты, бунты, срывы и пьянство — такое поведение вполне может быть знакомо родителям подростков. В новом исследовании ученые обнаружили, что подростки шимпанзе не многим отличаются от человеческих — они также любят бунтовать и чаще попадают в неприятности, пишет Daily Mail.

Группа исследователей из Мичиганского университета обнаружила, что юные шимпанзе чаще рискуют и закатывают истерики, чем взрослые обезьяны. Исследователи полагают, что это еще одно доказательство того, что люди и шимпанзе имеют глубокие биологические корни и модели поведения, особенно в возрасте подростков.

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В ходе исследования ученые во главе с профессором психологии и антропологии Мичиганского университета Александрой Росати наблюдали за 40 дикими шимпанзе живущими на полусвободном выгуле в заповеднике Чимпунга в Республике Конго — 21 самец и 19 самок разного возраста. В ходе исследования ученые провели два теста с пищевым вознаграждением.

Чтобы получить лакомство шимпанзе необходимо было добровольно принять участие в нескольких играх. Например, во время первого теста им предложили выбрать один из двух контейнеров — первый был наполнен арахисом, привычной едой для шимпанзе, а во втором было спрятано или любимое лакомство (банан), или не столь любимая еда (например, огурец). Простыми словами, шимпанзе предложили взять знакомую еду или рискнуть в надежде найти в контейнере любимое лакомство.

Этот тест с двумя контейнерами был проведен несколько раз, во время каждого из них ученые записывали эмоциональное поведение обезьян, а также их вокал — например, стоны, крики, хныканье, удары по столу или царапанье себя. Кроме того, ученые взяли образцы слюны у всех испытуемых шимпанзе, чтобы проверить их уровень гормонов.

Результаты первого теста свидетельствовали о том, что шимпанзе-подростки намного чаще шли на риск, в отличие от взрослых обезьян. При этом реакция взрослых и молодых шимпанзе на огурец в коробке была одинаково негативной.

Второй этап исследования был направлен на изучение отсроченного удовольствия и проводился по примеру известного теста с зефиром. Шимпанзе давали ломтик банана, который они могли съесть сразу, либо могли подождать минуту и получить уже три ломтика банана. Любопытно, что результаты показали, что все шимпанзе выбрали отсроченное удовольствия, при этом человеческие подростки, как показали предыдущие исследования, более импульсивны. Результаты предыдущих исследований показывают, что они, как правило, предпочтут немедленное вознаграждение.

Отметим, что средняя продолжительность жизни шимпанзе составляет около 50 лет, а их юношеский возраст приходится на 8-15 лет. По словам Росати, результаты их с коллегами исследования свидетельствуют о том, что подростки шимпанзе сталкиваются с теми же психологическими проблемами, что и человеческие подростки.

Ученые отмечают, что в подростковом возрасте, как и у людей, у шимпанзе происходят быстрые изменения уровня гормонов, что толкает их на заведение новых знакомств со сверстниками, усиливает агрессию и соперничество.

По словам Росати, результаты их исследования подтверждают, что шимпанзе в целом весьма терпеливы в сравнении с другими животными, и это качество развивается у них в намного более молодом возрасте, чем, например, у людей. В то же время, исследователи обнаружили, что подростки шимпанзе с большей вероятностью закатывали истерики, если не получали свое вознаграждение через обещанную минуту.

Ранее Фокус писал о том, что шимпанзе научились лечить друг друга с помощью толченых жуков.