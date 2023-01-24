Перехідний вік. Вчені вважають, що шимпанзе-підлітки бунтують так само, як і люди

Дослідження показує, що молоді особини ризикують набагато більше, ніж дорослі мавпи.

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Протести, бунти, зриви та пияцтво — така поведінка цілком може бути знайома батькам підлітків. У новому дослідженні вчені виявили, що підлітки шимпанзе небагато чим відрізняються від людських — вони також люблять бунтувати і частіше потрапляють у неприємності, пише Daily Mail.

Група дослідників з університету Мічигану виявила, що юні шимпанзе частіше ризикують і закочують істерики, ніж дорослі мавпи. Дослідники вважають, що це ще один доказ того, що люди та шимпанзе мають глибоке біологічне коріння та моделі поведінки, особливо у віці підлітків.

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Під час дослідження вчені на чолі з професоркою психології та антропології університету Мічигану Олександрою Росаті спостерігали за 40 дикими шимпанзе живуть на напіввільному вигулі в заповіднику Чимпунга в Республіці Конго — 21 самець і 19 самок різного віку. Під час дослідження вчені провели два тести з харчовою винагородою.

Щоб отримати ласощі шимпанзе, необхідно було добровільно взяти участь у кількох іграх. Наприклад, під час першого тесту їм запропонували вибрати один із двох контейнерів — перший був наповнений арахісом, звичною їжею для шимпанзе, а в другому були заховані або улюблені ласощі (банан), або не така улюблена їжа (наприклад, огірок). Простими словами, шимпанзе запропонували взяти знайому їжу або ризикнути в надії знайти в контейнері улюблені ласощі.

Цей тест із двома контейнерами провели кілька разів, під час кожного з них вчені записували емоційну поведінку мавп, а також їх вокал — наприклад, стогін, крики, хникання, удари по столу чи дряпання себе. Крім того, вчені взяли зразки слини у всіх випробуваних шимпанзе, щоб перевірити їхній рівень гормонів.

Результати першого тесту свідчили, що шимпанзе-підлітки набагато частіше йшли на ризик, на відміну від дорослих мавп. Водночас реакція дорослих та молодих шимпанзе на огірок у коробці була однаково негативною.

Другий етап дослідження спрямований на вивчення відстроченого задоволення та проводився за прикладом відомого тесту із зефіром. Шимпанзе давали скибочку банана, яку вони могли з'їсти відразу, або могли почекати хвилину і отримати вже три скибочки банана. Цікаво, що результати показали, що всі шимпанзе вибрали відстрочене задоволення, водночас людські підлітки, як показали попередні дослідження, імпульсивніші. Результати попередніх досліджень показують, що вони, як правило, віддадуть перевагу негайній винагороді.

Зазначимо, що середня тривалість життя шимпанзе становить близько 50 років, які юнацький вік посідає 8-15 років. За словами Росаті, результати їх із колегами дослідження свідчать про те, що підлітки шимпанзе стикаються з тими ж психологічними проблемами, що й людські підлітки.

Вчені зазначають, що у підлітковому віці, як і в людей, у шимпанзе відбуваються швидкі зміни рівня гормонів, що штовхає їх на заклад нових знайомств з однолітками, посилює агресію та суперництво.

За словами Росаті, результати їх дослідження підтверджують, що шимпанзе в цілому дуже терплячі в порівнянні з іншими тваринами, і ця якість розвивається в них у молодшому віці, ніж, наприклад, у людей. Водночас дослідники виявили, що підлітки шимпанзе з більшою ймовірністю закочували істерики, якщо не отримували свою винагороду через обіцяну хвилину.

Раніше Фокус писав про те, що шимпанзе навчилися лікувати один одного за допомогою товчених жуків.