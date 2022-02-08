Майже як люди. Шимпанзе навчилися лікувати одне одного за допомогою товчених жуків

Це вже друга набута навичка шимпанзе після використання інструментів. Тепер мавпи зрозуміли, що таке медична допомога, і намагалися надати її не лише одне одному, а й людям.

Учені вперше зафіксували випадки надання медичної допомоги одне одному в шимпанзе. Цей факт свідчить про наявність у цих тварин почуття співпереживання, аналогічного людській емпатії, повідомляє CNN із посиланням на дослідницький проєкт Ozouga Chimpanzee.

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[ + – ] Фото: Ozouga Chimpanzee. Популяцію з 45 особин у Габоні вчені вивчають із 2019 року

Незвичайна поведінка тварин була помічена в національному парку Лоанго в Габоні, де мешкає поселення з 45 шимпанзе. Зафіксувати прояв співчуття вдалося тому, що прокєт націлений на вивчення соціальної складової мавпячої спільноти. Приматолог Тобіас Дешнер і когнітивна біологиня Симона Піка спостерігали, як плем'я полює, використовує інструменти, спілкується та виявляє когнітивні навички. У процесі досліджень учені встановили дивовижний факт — з'ясувалося, що мавпи лікують одне одного.

Самолікування у тварин

Відомо, що ведмеді, слони та навіть бджоли намагаються позбавитися паразитів і хвороб, використовуючи рослини або нехарчові речовини. Подібні дії роблять багато видів комах, рептилій, птахів і ссавців.

"Два найближчих до людини види приматів, шимпанзе та бонобо, ковтають листя рослин, які мають антигельмінтні (протипаразитарні) властивості, і жують гірке листя, хімічні властивості яких убивають кишкових паразитів", — розповіла професорка Піка.

Але, зазначає вона, вперше зареєстровано випадок, коли тварини намагалися допомогти одне одному, намагаючись обробити рани.

[ + – ] Фото: Ozouga Chimpanzee. Тепер у шимпанзе є уявлення не лише про види їжі, а й про те, як протистояти травмам

"Шимпанзе їдять комах, але ми не знали, що вони ловлять їх і використовують для лікування своїх ран. Отже, у них є уявлення не лише про види їжі, а й про характеристики інших видів тварин, які допомагають протистояти травмам", — повідомила Піка.

Можливо, комахи, яких використовують шимпанзе, мають антисептичні або протизапальні властивості, щоб полегшити біль від травм і сприяти загоєнню. За словами дослідників, існує довга історія використання людьми комах для тих самих цілей, починаючи з 1400 до н.е. Вони також не виключають, що це швидше ефект плацебо.

Турбота одне про одного

Спочатку відкриття було зроблено, коли волонтерка проєкту Алессандра Маскаро спостерігала за поведінкою матері-шимпанзе Сьюзі та її сина Сії. У Сії була травмована ступня, і мати, схоже, лікувала її.

"Я помітила, як мама зловила щось, розжувала, а потім приклала до рани на нозі Сії", — розповіла Маскаро.

Через тиждень така ж поведінка була помічена в іншого члена племені — дорослого самця Фредді. Команда дослідників припустила, що шимпанзе ловили комах, що літають, і використовували як ліки. Після цього було вирішено уважно спостерігати за населенням і робити відеозйомку. Протягом року вчені зафіксували 22 випадки, коли шимпанзе намагалися лікувати одне одного розжованими комахами.

Найпоказовішим є випадок, коли в дорослого самця Літтлгрея була глибока відкрита рана на гомілки, і його намагалася лікувати доросла самка. Пізніше до неї приєдналися ще двоє членів племені, які ловили комах, розжовували та прикладали до рани Літтлгрея.

[ + – ] Фото: Ozouga Chimpanzee. Самець Літлгрей, якого намагалися лікувати одразу три шимпанзе

Загалом у межах проєкту за 15 місяців команда дослідників каталогізувала 76 випадків використання шимпанзе комах як ліки. При цьому тварини намагалися надати допомогу не лише одне одному, а й навіть людям. Учені підкреслюють, що така просоціальна поведінка, спрямована на допомогу іншим, винятково рідко зустрічається у тваринному світі.

"Це захопливе відкриття, адже так багато людей сумніваються в просоціальних здібностях інших тварин. І раптово у нас з'явився вид, який намагається дбати не лише одне про одного, а й про людей", — говорить професорка Піка.

Однак відкриття вчених, зазначають вони у звітах, є проблемою для теорії еволюції, адже просоціальна поведінка не властива організмам при природному відборі, коли кожен діє на користь власного виживання.

Почуття співпереживання?

Шимпанзе вже давно показали, що вони розуміють вигоду від співпраці у виконанні таких дій як територіальне патрулювання чи полювання. Але дослідники, як і раніше, розходяться в думках щодо того, чи можна вважати шимпанзе такими, що емоційно відчувають.

Цілком імовірно, що зафіксовані вченими спроби надання медичної допомоги прояснять це питання, адже шимпанзе намагалися допомогти одне одному, навіть не будучи родичами.

"Ми не знаємо, чи включає поведінку, що спостерігається, емпатію. Але шимпанзе розуміють, що родич почуватиметься краще завдяки соціальній увазі й турботі. Це подібно до того, як мавпи рятують і усиновлюють дитинчат", — повідомляє Піка.

[ + – ] Фото: Ozouga Chimpanzee. Шимпанзе розуміють, що родич почуватиметься краще завдяки соціальній увазі й турботі

Попередні дослідження показали, деякі види поведінки шимпанзе, такі як використання інструментів, є набутою навичкою. Можливо, лікування й допомога іншим є однією з тих практик, які плем'я освоїло в результаті життєвого досвіду.

Наразі дослідники проєкту хочуть ідентифікувати комах, яких використовують шимпанзе під час спроб лікування. Потім вони вивчать жуків, щоб дізнатися, чи мають вони будь-які фармацевтичні властивості та чи допомогло їх використання залікувати рани. Крім того, вчені намагаються визначити, хто в популяції більш схильний до прояву допомоги родичам, щоб визначити мотиви поведінки.

Шимпанзе не вперше дивують учених своєю поведінкою. Раніше з'ясувалося, що в них існує соціальна взаємодія, що нагадує людське життя. Дослідники стверджують, що ці мавпи мають соціальні звички, які дуже схожі на те, що ми, люди, називаємо "привіт" і "до побачення".

Раніше Фокус повідомляв, що в США помер найстаріший у світі шимпанзе — самець Коббі, який прожив рекордні 63 роки. У разі дикої природи мавпи цього виду живуть трохи більше 33 років. Останні 42 роки він проживав разом із самками Мінні та Меггі, будучи ватажком групи із семи шимпанзе.