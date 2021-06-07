У США помер найстаріший у світі шимпанзе (фото)

Примат прожив рекордні 63 роки. В умовах дикої природи мавпи цього виду живуть не більше 33 років.

У Сан-Франциско (США) помер 63-річний шимпанзе Коббі, який вважався найстарішим у США й, найімовірніше, у світі.

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Про це повідомила в соцмережі Facebook адміністрація зоопарку Сан-Франциско, де проживав примат.

Відомо, що Коббі народився в неволі. У San Francisco Zoo & Gardens почав жити в 60-х роках минулого століття.

Останні 42 роки проживав разом із самками Мінні та Меггі, будучи ватажком групи із семи шимпанзе.

"Протягом багатьох років Коббі любив відпочивати на різних платформах, перекушуючи улюбленою їжею або видершись на висоту і спілкуючись зі своїми зверхниками", — йдеться в повідомленні.

[ + – ] Шимпанзе Коббі [ + – ] Шимпанзе-довгожитель [ + – ] Шимпанзе у вольєрі

Причина смерті шимпанзе невідома, проте в зоопарку повідомили, що нещодавно мавпа захворіла.

Співробітники не заперечують, що однією з причин смерті став похилий вік примата. Так, на волі шимпанзе зазвичай живуть не більше 33 років, у зоопарках можуть прожити і до 60 років.

Нагадаємо, в зоопарку Белфаста (Північна Ірландія) шимпанзе втік зі свого вольєра, використавши зламані гілки дерев. Найбільшу з гілок тварина використовувала як сходи.

Також повідомлялося, що найбільша картина вуличного художника Бенксі "Devolved Parliament" пішла з молотка за 9,8 мільйонів фунтів стерлінгів. При цьому, стартова ціна за зображення шимпанзе, які засідають в Палаті громад, становила 1,5 млн фунтів стерлінгів.

Фокус писав про те, що шимпанзе Баблу, яке раніше належало Майклу Джекснону, нещодавно виповнилося 37 років. Після смерті поп-короля він потрапив у Центр Великих Мавп.