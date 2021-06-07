В США умер самый старый в мире шимпанзе (фото)

Примат прожил рекордные 63 года. В условиях дикой природы обезьяны данного вида живут не более 33 лет.

В Сан-Франциско (США) умер 63-летний шимпанзе Кобби, который считался самым старым в США и, вероятнее всего, в мире.

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Об этом сообщила в соцсети Facebook администрация зоопарка Сан-Франциско, где проживал примат.

Известно, что Кобби родился в неволе, В San Francisco Zoo&Gardens начал жить в 60-х годах прошлого века.

Последние 42 года проживал вместе с самками Минни и Мэгги, являясь вожаком группы из семи шимпанзе.

"На протяжении многих лет Кобби любил отдыхать на разных платформах, перекусывая любимой едой или забравшись на высоту и общаясь со своими смотрителями", – говорится в сообщении.

[ + – ] Шимпанзе Кобби [ + – ] Шимпанзе-долгожитель [ + – ] Шимпанзе в вольере

Причина смерти шимпанзе неизвестна, однако в зоопарке сообщили, что недавно обезьяна заболела.

Сотрудники не исключают, что одной из причин смерти стал преклонный возраст примата. Так, на воле шимпанзе обычно живут не более 33 лет, в зоопарках могут прожить и до 60 лет.

Напомним, в зоопарке Белфаста (Северная Ирландия) шимпанзе сбежал из своего вольера, использовав сломанные ветки деревьев. Самую крупную из ветвей животное использовало в качестве лестницы.

Также сообщалось, что самая большая картина уличного художника Бэнкси "Devolved Parliament" ушла с молотка за 9,8 миллионов фунтов стерлингов. При этом, стартовая цена за изображение шимпанзе, заседающих в Палате общин, составляла 1,5 млн фунтов стерлингов.

Фокус писал о том, что шимпанзе Баблу, ранее принадлежащему Майклу Джекснону, недавно исполнилось 37 лет. После смерти поп-короля он попал в Центр Великих Обезьян.