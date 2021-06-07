В США умер самый старый в мире шимпанзе (фото)
Примат прожил рекордные 63 года. В условиях дикой природы обезьяны данного вида живут не более 33 лет.
В Сан-Франциско (США) умер 63-летний шимпанзе Кобби, который считался самым старым в США и, вероятнее всего, в мире.
Об этом сообщила в соцсети Facebook администрация зоопарка Сан-Франциско, где проживал примат.
Известно, что Кобби родился в неволе, В San Francisco Zoo&Gardens начал жить в 60-х годах прошлого века.
Последние 42 года проживал вместе с самками Минни и Мэгги, являясь вожаком группы из семи шимпанзе.
"На протяжении многих лет Кобби любил отдыхать на разных платформах, перекусывая любимой едой или забравшись на высоту и общаясь со своими смотрителями", – говорится в сообщении.
Причина смерти шимпанзе неизвестна, однако в зоопарке сообщили, что недавно обезьяна заболела.
Сотрудники не исключают, что одной из причин смерти стал преклонный возраст примата. Так, на воле шимпанзе обычно живут не более 33 лет, в зоопарках могут прожить и до 60 лет.
Напомним, в зоопарке Белфаста (Северная Ирландия) шимпанзе сбежал из своего вольера, использовав сломанные ветки деревьев. Самую крупную из ветвей животное использовало в качестве лестницы.
Также сообщалось, что самая большая картина уличного художника Бэнкси "Devolved Parliament" ушла с молотка за 9,8 миллионов фунтов стерлингов. При этом, стартовая цена за изображение шимпанзе, заседающих в Палате общин, составляла 1,5 млн фунтов стерлингов.
Фокус писал о том, что шимпанзе Баблу, ранее принадлежащему Майклу Джекснону, недавно исполнилось 37 лет. После смерти поп-короля он попал в Центр Великих Обезьян.