Почти как люди. Шимпанзе научились лечить друг друга с помощью толченых жуков

Это уже второй приобретенный навык шимпанзе, после использования инструментов. Теперь обезьяны поняли, что такое медицинская помощь и пытались оказать ее не только друг другу, но и людям.

Ученые впервые зафиксировали случаи оказания медицинской помощи друг другу у шимпанзе. Этот факт свидетельствует о наличии у этих животных чувства сопереживания, аналогичному человеческой эмпатии, сообщает CNN с ссылкой на исследовательский проект Ozouga Chimpanzee.

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[ + – ] Фото: Ozouga Chimpanzee. Популяцию из 45 особей в Габоне ученые изучают с 2019 года

Необычное поведение животных было замечено в национальном парке Лоанго в Габоне, где живет популяция из 45 шимпанзе. Зафиксировать проявление сочувствия удалось потому, что проект был нацелен на изучение социальной составляющей обезьяньего сообщества. Приматолог Тобиас Дешнер и когнитивный биолог Симона Пика наблюдали как племя охотится, использует инструменты, общается и проявляет когнитивные навыки. В процессе исследований ученые установили удивительный факт — выяснилось, что обезьяны лечат друг друга.

Самолечение у животных

Известно, что медведи, слоны и даже пчелы пытаются избавиться от паразитов и болезней, используя растения или непищевые вещества. Подобные действия предпринимают многие виды насекомых, рептилий, птиц и млекопитающих.

"Два ближайших к человеку вида приматов — шимпанзе и бонобо, глотают листья растений, обладающих антигельминтными (противопаразитарными) свойствами, и жуют горькие листья, химические свойства которых убивают кишечных паразитов", — рассказала профессор Пика.

Но, отмечает она, впервые зарегистрирован случай, когда животные пытались помочь друг другу, пытаясь обработать раны.

[ + – ] Фото: Ozouga Chimpanzee. Теперь у шимпанзе есть представление не только о видах пищи, но и о том, как противостоять травмам

"Шимпанзе едят насекомых, но мы не знали, что они ловят их и используют для лечения своих ран. Следовательно, у них есть представление не только о видах пищи, но и о характеристиках других видов животных, которые помогают противостоять травмам", — сообщила Пика.

Возможно, насекомые, которых используют шимпанзе, обладают антисептическими или противовоспалительными свойствами, чтобы облегчить боль от травм и способствовать заживлению. По словам исследователей, существует долгая история использования людьми насекомых для тех же целей, начиная с 1400 г. до н.э. Они также не исключают, что это, скорее, эффект плацебо.

Забота друг о друге

Первоначально открытие было сделано, когда волонтер проекта Алессандра Маскаро наблюдала за поведением матери-шимпанзе Сьюзи и ее сына Сии. У Сии была травмирована ступня, и мать, похоже, лечила ее.

"Я заметила, как мама словила что то, разжевала, а затем приложила к ране на ноге Сии", — рассказала Маскаро.

Через неделю такое же поведение было замечено у другого члена племени — взрослого самца Фредди. Команда исследователей предположила, что шимпанзе ловили летающих насекомых и использовали как лекарство. После этого было решено пристально наблюдать за популяцией и производить видеосъемку. В течение года ученые зафиксировали 22 случая, когда шимпанзе пытались лечить друг друга разжеванными насекомыми.

Наиболее показателен случай, когда у взрослого самца Литтлгрея была глубокая открытая рана на голени, и его пыталась лечить взрослая самка. Позже к ней присоединились еще двое членов племени, которые ловили насекомых, разжевывали и прикладывали к ране Литтлгрея.

[ + – ] Фото: Ozouga Chimpanzee. Самец Литлгрей, которого пытались лечить сразу три шимпанзе

Всего в рамках проекта за 15 месяцев команда исследователей каталогизировала 76 случаев использования шимпанзе насекомых в качестве лекарства. При этом животные пытались оказать помощь не только друг другу, но даже людям. Ученые подчеркивают что такое просоциальное поведение, направленное на помощь другим, исключительно редко встречается в животном мире.

"Это захватывающее открытие, ведь так много людей сомневаются в просоциальных способностях других животных. И внезапно у нас появился вид, который пытается заботится не только друг о друге, но и о людях", — говорит профессор Пика.

Однако открытие ученых, отмечают они в отчетах, представляет проблему для теории эволюции, ведь просоциальное поведение не свойственно организмам при естественном отборе, когда каждый действует в интересах собственного выживания.

Чувство сопереживания?

Шимпанзе уже давно показали, что они понимают выгоду от сотрудничества при выполнении таких действий, как территориальное патрулирование или охота. Но исследователи по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, можно ли считать шимпанзе эмоционально чувствующими.

Весьма вероятно, что зафиксированные учеными попытки оказания медпомощи прояснят этот вопрос, ведь шимпанзе пытались помочь друг другу, даже не будучи родственниками.

"Мы не знаем, включает ли наблюдаемое поведение эмпатию. Но шимпанзе понимают, что сородич будет чувствовать себя лучше благодаря социальному вниманию и заботе. Это подобно тому, как обезьяны спасают и усыновляют детенышей", — сообщает Пика.

[ + – ] Фото: Ozouga Chimpanzee. Шимпанзе понимают, что сородич будет чувствовать себя лучше благодаря социальному вниманию и заботе

Предыдущие исследования показали, что некоторые виды поведения шимпанзе, такие как использование инструментов, являются приобретенным навыком. Возможно, лечение и помощь другим также являются одной из тех практик, которые племя освоило в результате жизненного опыта.

В данный момент исследователи проекта хотят идентифицировать насекомых, которых используют шимпанзе при попытках лечения. Затем они изучат жуков, чтобы узнать, обладают ли они какими-либо фармацевтическими свойствами, и помогло ли их использование залечить раны. Кроме того, ученые пытаются определить кто в популяции более склонен к проявлению помощи сородичам, чтобы определить мотивы поведения.

Шимпанзе не впервые удивляют ученых своим поведением. Ранее выяснилось, что у них существует социальное взаимодействие, напоминающее человеческое. Исследователи утверждают, что у этих обезьян есть социальные привычки, которые очень похожи на то, что мы, люди, называем "привет" и "до свидания".

Ранее Фокус сообщал, что в США умер самый старый в мире шимпанзе — самец Кобби, проживший рекордные 63 года. В условиях дикой природы обезьяны данного вида живут не более 33 лет. Последние 42 года он проживал вместе с самками Минни и Мэгги, являясь вожаком группы из семи шимпанзе.