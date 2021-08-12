Все как у людей. Шимпанзе говорят друг другу "привет" и "пока", - новое исследование

Ученые определили у обезьян наличие социального взаимодействия, напоминающего человеческое.

В рамках исследования ученые изучили более чем 2000 примеров социального взаимодействия между шимпанзе и бонобо, карликовыми шимпанзе. Исследователи утверждают, что у этих обезьян есть социальные привычки, которые очень похожи на то, что мы, люди, называем "привет" и "до свидания", сообщает gizmodo.com

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Как они это делают

Эти приветствия и прощания, происходили примерно в 78% случаев среди шимпанзе и в 90% случаев среди бонобо, которые были заняты совместной деятельностью. Похоже, что это происходит в форме физического контакта и пристального взгляда между особями, с помощью которых животные, участвующие в совместном действии, могут подтвердить, что все в порядке. Эти "фазы совместных действий", как их называют ученые, кажутся довольно распространенным аспектом социального поведения обезьян.

"Любопытно, что подобные действия отражают человеческий социальный этикет или обычную вежливость. У бонобо такая закономерность прослеживается в структуре фаз совместных действий", — говорит Рафаэла Хизен, из Даремского университета в Англии.

"Может быть обезьяны хотят убедиться, что все в порядке, прежде чем, например, приступить к игре. Вы же не будете играть с тем, кому это не интересно", — говорят ученые.

Но исследователи предостерегли от слишком пристального взгляда на поведение обезьян через призму поведения людей.

У бонобо продолжительность взаимодействия казалось зависит от социальной иерархии внутри группы. Ученые обнаружили, что чем ближе были друг к другу любые две особи, тем короче были приветствия и прощание. Бонобо могут использовать социальный контекст в своих взаимодействиях больше, чем шимпанзе, из-за различных способов организации двух обезьяньих групп.

[ + – ] Пара шимпанзе ухаживают друг за другом Фото: Gizmodo/Don Davis

Игра или ухаживание

Помимо зрительного контакта, физические контакты, такие как прикосновение друг к другу, держание за руки и удары головой, использовались для обозначения начала и прекращения совместных действий, которые часто были игрой или ухаживанием.

Ученые еще не уверены, как эти разные формы признания различаются по своему конкретному значению, но они надеются это выяснить в будущих исследованиях, которые также будут касаться других видов обезьян, таких как гориллы.

Очень близкие родственники

Шимпанзе и бонобо были подходящим видами для исследования этого явления. ДНК этих двух видов составляет более 98% нашей ДНК, и они отклонились от нас в эволюционном развитии совсем недавно, чем другие человекообразные обезьяны.

Для приматологов, антропологов и социальных психологов то, насколько мы "близкие родственники" является настоящим подарком. Социальные привычки, которые есть у людей и у этих приматов могут помочь выяснить, как развивались различные черты во время эволюции, чего не могут сделать ископаемые останки.

Сигналы приветствия и прощания могут изменить наше понимание различий между человеком и другими приматами, говорит Хизен.

"Считалось, что общая интенциональность лежит в основе человеческой природы, позволяя нам достигать долгосрочных целей, которые в противном случае были бы недостижимы только одним человеком", — говорит Хизен. "Возможность того, что совместное обязательство как процесс присутствует у наших ближайших родственников, потенциально бросает вызов давнему утверждению, что совместное обязательство есть только у людей".