Сотрудник на удаленной работе рассказал, как "ничего не делает" днем и стал героем сети

Работник крупной компании признался, что уже три года берет 90-120‑минутные обеды во время удаленной смены. Вместо увольнения мужчина получил шквал одобрительных комментариев в соцсетях.

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Анонимный сотрудник Fortune‑50 под ником u/Suspiciouscricket654 11 апреля 2025 года разместил сообщение на популярном форуме Reddit.

"Я беру очень длинный обеденный перерыв посреди рабочего дня", — написал он.

По словам автора, он уже три года работает из дома по 40 часов в неделю и ежедневно выделяет в календаре 90–120 минут для обеда, чтобы коллеги не тревожили его звонками. Начальство ни разу не усомнилось в таком графике: сотрудник стабильно выполняет задачи и "ежегодно превосходит ожидания" на аттестациях.

Иллюстративное фото Фото: Getty Images

В комментариях автор признался, что во время "легких" недель брал отпуск, оставался онлайн лишь на обязательных созвонах, а затем снова выключался из системы.

"Честно говоря, это первый раз, когда у меня нормальный баланс между работой и личной жизнью: 30–32 часа концентрированной работы и остальное время — жизнь", — написал он, добавив, что самые счастливые минуты проводит, играя с маленьким сыном в обеденную паузу.

История мгновенно стала вирусной: больше 21 000 лайков и почти 1 000 комментариев.

"А вы мне работу найдете?", "Мы работаем, чтобы жить, а не живем, чтобы работать. Наслаждайтесь жизнью и меньше беспокойтесь", "90‑минутный обед, который улучшает психическое здоровье, — не жульничество", — писали пользователи форума.

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