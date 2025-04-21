Співробітник на віддаленій роботі розповів, як "нічого не робить" вдень і став героєм мережі

Працівник великої компанії зізнався, що вже три роки бере 90-120-хвилинні обіди під час віддаленої зміни. Замість звільнення чоловік отримав шквал схвальних коментарів у соцмережах.

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Анонімний співробітник Fortune-50 під ніком u/Suspiciouscricket654 11 квітня 2025 року розмістив повідомлення на популярному форумі Reddit.

"Я беру дуже довгу обідню перерву посеред робочого дня", — написав він.

За словами автора, він уже три роки працює з дому по 40 годин на тиждень і щодня виділяє в календарі 90-120 хвилин для обіду, щоб колеги не турбували його дзвінками. Начальство жодного разу не засумнівалося в такому графіку: співробітник стабільно виконує завдання і "щорічно перевершує очікування" на атестаціях.

Ілюстративне фото Фото: Getty Images

У коментарях автор зізнався, що під час "легких" тижнів брав відпустку, залишався онлайн лише на обов'язкових зідзвонах, а потім знову вимикався із системи.

"Чесно кажучи, це перший раз, коли в мене нормальний баланс між роботою та особистим життям: 30-32 години концентрованої роботи та решту часу — життя", — написав він, додавши, що найщасливіші хвилини проводить, граючись із маленьким сином в обідню паузу.

Історія миттєво стала вірусною: понад 21 000 лайків і майже 1 000 коментарів.

"А ви мені роботу знайдете?", "Ми працюємо, щоб жити, а не живемо, щоб працювати. Насолоджуйтеся життям і менше турбуйтеся", "90-хвилинний обід, який покращує психічне здоров'я, — не шахрайство", — писали користувачі форуму.

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