Молодь масово переселяється в готелі: навіщо вони це роблять

У Китаї все більше молодих людей вважають за краще жити в готелях на постійній основі. Готелі пропонують усе необхідне за ті самі або менші гроші, що й власники орендованого житла.

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Про це пише Oddity Central.

У Китаї набирає популярності нова тенденція: дедалі більше молодих людей обирають постійне проживання в готелях замість оренди житла. Причинами для цього послужили економія грошей, відсутність проблем з орендодавцями і повне позбавлення від побутових клопотів.

24-річний кіберспортсмен Ху Вейвей розповів виданню Sixth Tone, що жити в готелі для нього — це спосіб уникнути соціальної тривожності та постійних стресів від взаємодії з господарями орендованих квартир. За 2500 юанів (приблизно 9700 гривень) на місяць він отримує житло, що повністю обслуговується, з включеними комунальними послугами, щоденним прибиранням і зручним розташуванням.

"Мені не потрібно платити депозит, укладати сумнівні договори або бігати по магазинах. Кондиціонер працює цілодобово, прибирання включено, а поруч усе, що потрібно — метро, їжа, магазини", — зазначає Ху.

Ілюстративне фото Фото: fourseasons.com

Схожої позиції дотримується і 22-річна студентка Тан Мяомяо. За її словами, короткострокове проживання в готелі позбавляє від переплат агентствам і супроводжується несподівано теплим ставленням: персонал готує пельмені до свят і пам'ятає, що вона віддає перевагу на сніданок локшині.

Експерти зазначають, що хвиля інтересу до такого стилю життя почалася під час пандемії COVID-19, коли готелі адаптували бізнес-модель під довгострокове проживання. Доцент кафедри туризму Шанхайського університету Фудань Ву Бен вважає, що для готелів це вигідно: постояльці менше скаржаться, а номери завантажені навіть поза туристичним сезоном.

Навіть проживання в елітних готелях, наприклад у Marriott Shanghai за 10 000 юанів (близько 38 700 гривень), може виявитися вигідним, якщо врахувати економію на паркуванні, комфорті та додаткових послугах, включно зі спортзалом і бонусами для постійних гостей.

Раніше Фокус повідомляв, що пара продала майже все майно, щоб жити на круїзних лайнерах. Подружжя знайшло спосіб жити мрією і при цьому економити. Моніка і Джорелл продали майже все майно і перебралися на круїзний лайнер, стверджуючи, що морські подорожі обходяться їм дешевше, ніж життя на суші.

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