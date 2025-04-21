Молодежь массово переселяется в отели: зачем они это делают

В Китае все больше молодых людей предпочитают жить в отелях на постоянной основе. Гостиницы предлагают все необходимое за те же или меньшие деньги, что и владельцы съемного жилья.

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Об этом пишет Oddity Central.

В Китае набирает популярность новая тенденция: все больше молодых людей выбирают постоянное проживание в гостиницах вместо аренды жилья. Причинами для этого послужили экономия денег, отсутствие проблем с арендодателями и полное избавление от бытовых хлопот.

24-летний киберспортсмен Ху Вэйвэй рассказал изданию Sixth Tone, что жить в отеле для него — это способ избежать социальной тревожности и постоянных стрессов от взаимодействия с хозяевами съемных квартир. За 2500 юаней (примерно 9700 гривен) в месяц он получает полностью обслуживаемое жилье с включенными коммунальными услугами, ежедневной уборкой и удобным расположением.

"Мне не нужно платить депозит, заключать сомнительные договоры или бегать по магазинам. Кондиционер работает круглосуточно, уборка включена, а рядом все, что нужно — метро, еда, магазины", — отмечает Ху.

Иллюстративное фото Фото: fourseasons.com

Схожей позиции придерживается и 22-летняя студентка Тан Мяомяо. По ее словам, краткосрочное проживание в отеле избавляет от переплат агентствам и сопровождается неожиданно теплым отношением: персонал готовит пельмени к праздникам и помнит, что она предпочитает на завтрак лапшу.

Эксперты отмечают, что волна интереса к такому стилю жизни началась во время пандемии COVID-19, когда отели адаптировали бизнес-модель под долгосрочное проживание. Доцент кафедры туризма Шанхайского университета Фудань Ву Бэн считает, что для гостиниц это выгодно: постояльцы меньше жалуются, а номера загружены даже вне туристического сезона.

Даже проживание в элитных отелях, например в Marriott Shanghai за 10 000 юаней (около 38 700 гривен), может оказаться выгодным, если учесть экономию на парковке, комфорте и дополнительных услугах, включая спортзал и бонусы для постоянных гостей.

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