Последние из них. Фотографы запечатлели редких животных, которые рискуют навсегда исчезнуть

В новую "большую пятерку" исчезающих видов вошли слоны, белые медведи, львы, гориллы и тигры.

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Группа фотографов со всего мира под руководством известного специалиста по съемкам в дикой природе Грэма Грина запечатлела исчезающих животных в рамках масштабного проекта. Снимки опубликуют в книге "Новая большая пятерка: глобальный фотопроект дикой природы, находящейся под угрозой исчезновения", передает таблоид Metro.

Что такое Big 5: A Global Photography Project For Endangered Wildlife

"Большая пятерка" — это традиционное обозначение пяти крупных животных, которых охотникам труднее всего убить ради трофеев. Грэм Грин предложил людям проголосовать и выбрать пять видов, представителей которых им бы хотелось увидеть на фотографиях. В рамках проекта фотографы сняли не только новую "пятерку" (слоны, белые медведи, львы, гориллы и тигры", а также множество других исчезающих животных, включая панголинов, лемуров, черепах, акул, обезьян и леопардов.

Помимо фотографий, в книгу также вошли статьи ведущих защитников природы, в том числе Джейн Гудолл, президента Фонда охраны дикой природы Аниша Андерии. Сам Грэм Грин отметил важность сосуществования всех видов:

"От термитов до тигров, все существа необходимы для баланса природы, здоровых экосистем и будущего жизни на Земле. Эссе, интервью и идеи для решений, включенные в книгу, указывают путь к более дикому и справедливому миру, путь, который мы можем выбрать".

Грэм Грин представил фото одной из крупнейших горных горилл из Национального парка Руанды по кличке Марамбо. Пожилого 200-килограммового гиганта удалось снять на склонах вулкана Сабьиньо, где он проводил время, мирно наблюдая за молодым поколением. Горные гориллы водятся только в Руанде, Уганде и Демократической Республике Конго, хотя популяция медленно увеличивается. Недавно их перевели из категории "В критическом состоянии" в "под угрозой исчезновения".

Горилла Марамбо Фото: Metro

Томас Виджаян из Канады сфотографировал взрослого тигра, бегущего на большой скорости по лесу индийском национальном парке Бандхавгарх. Как рассказал фотограф, власти Индии пытаются всеми силами спасти этих животных и довольно успешно, ведь популяция быстро растет.

"В индийских лесах очень сложно получить правильное изображение бегущего тигра, так как все они представляют собой густые леса. Я установил настройки камеры на достаточно быструю съемку, чтобы поймать бегущего тигра", — отметил Виджаян.

Тигр в парке Бандхавгарх Фото: Metro

Шейн Гросс сфотографировал кубинского крокодила (Crocodylus rhombifer), которых осталось всего 2400 особей. Этот вид водится лишь на Кубе и сейчас очень часто скрещивается с более многочисленными американскими крокодилами. Фотограф снял самца кубинского крокодила в национальном парке Сапата, для этого пришлось рискнуть и войти в воду.

Кубинский крокодил в национальном парке Сапата Фото: Metro

Фотограф Марсель ван Остен сфотографировал слона в национальном парке "Нижняя Замбези" в Замбии. Здесь животные столкнулись с процессом обратной эволюции, когда выживают лишь особи с маленькими или отсутствующими бивнями, поскольку они не интересуют браконьеров.

Слон в Замбии Фото: Metro

Дженни Вонг сфотографировала белого медведя, бредущего по льдине где-то на просторах Арктики. Фотограф поделился, что выслеживал зверя несколько дней, пока не встретил. Главной угрозой для этого вида является глобальное потепление, сокращающее ледяной покров — убежище для тюленей (основной добычи медведей) и почвы для роста местных водорослей.

Белый медведь в Арктике Фото: Metro

Маркус Вестберг запечатлел двух львят во время игры в заповеднике Тсвалу-Калахари в Южной Африке. Детеныши боролись, пока их мать отдыхала с другими взрослыми у водопоя. Количество львов в последние годы значительно сократилось из-за охоты и разрушения среды обитания.

"Хотя угрозы их будущему никоим образом не исчезли, львы были успешно повторно завезены в те части Африки, где они ранее были вымершими", — подчеркнул фотограф.

Игра львят в Южной Африке Фото: Metro

В книгу вошли еще около двух десятков фотографий различных животных. Среди них можно выделить снимок группы чилийских дьявольских скатов, пиренейского рысенка, золотой курносой обезьяны, белой акулы, черного носорога, пятнистой лягушки.

Чилийские дьявольские скаты Фото: Metro Золотые курносые обезьяны Фото: Metro Черный носорог Фото: Metro Пиренейский рысенок Фото: Metro Белая акула Фото: Metro

Ранее ученые выяснили, что будет с людьми, если все животные вымрут. Основными причинами гибели живых существ на Земле считаются изменения климата, стихийные бедствия, браконьерство и разрушение среды обитания.