Останні з них. Фотографи зняли рідкісних тварин, які ризикують назавжди зникнути

До нової "великої п'ятірки" зникаючих видів увійшли слони, білі ведмеді, леви, горили та тигри.

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Група фотографів з усього світу під керівництвом відомого фахівця зі зйомок у дикій природі Грема Гріна зняла тварин у межах масштабного проєкту. Знімки опублікують у книзі "Нова велика п'ятірка: глобальний фотопроєкт дикої природи, яка перебуває під загрозою зникнення", передає таблоїд Metro.

Що таке Big 5: Global Photography Project For Endangered Wildlife

"Велика п'ятірка" — це традиційне позначення п'яти великих тварин, яких мисливцям найважче вбити заради трофеїв. Грем Грін запропонував людям проголосувати та обрати п'ять видів, представників яких їм би хотілося побачити на фотографіях. У межах проекту фотографи зняли не лише нову "п'ятірку" (слони, білі ведмеді, леви, горили та тигри", а також безліч інших зникаючих тварин, включаючи панголінів, лемурів, черепах, акул, мавп та леопардів.

Крім фотографій, до книги також увійшли статті провідних природоохоронців, зокрема Джейн Гудолл, президента Фонду охорони дикої природи Аніша Андерії. Сам Грем Грін наголосив на важливості співіснування всіх видів:

"Від термітів до тигрів, всі істоти необхідні для балансу природи, здорових екосистем та майбутнього життя на Землі. Есе, інтерв'ю та ідеї для рішень, включені до книги, вказують шлях до більш дикого та справедливого світу, шлях, який ми можемо вибрати".

Грем Грін представив фото однієї з найбільших гірських горил з Національного парку Руанди на прізвисько Марамбо. Літнього 200-кілограмового гіганта вдалося зняти на схилах вулкана Саб'їньо, де він проводив час, мирно спостерігаючи за молодим поколінням. Гірські горили водяться тільки в Руанді, Уганді та Демократичній Республіці Конго, хоча населення повільно зростає. Нещодавно їх перевели з категорії "У критичному стані" до "Під загрозою зникнення".

Горила Марамбо Фото: Metro

Томас Віджаян із Канади сфотографував дорослого тигра, який біжить на великій швидкості лісом у індійському національному парку Бандхавгарх. Як розповів фотограф, влада Індії намагається всіма силами врятувати цих тварин і досить успішно, адже популяція швидко зростає.

"В індійських лісах дуже складно отримати правильне зображення тигра, що біжить, тому що всі вони являють собою густі ліси. Я встановив налаштування камери на досить швидку зйомку, щоб зловити тигра, що біжить", — зазначив Віджаян.

Тигр у парку Бандхавгарх Фото: Metro

Шейн Гросс сфотографував кубинського крокодила (Crocodylus rhombifer), яких залишилося лише 2400 особин. Цей вид водиться лише на Кубі і зараз дуже часто схрещується з більш численними американськими крокодилами. Фотограф зняв самця кубинського крокодила у національному парку Сапата, для цього довелося ризикнути та увійти у воду.

Кубинський крокодил у національному парку Сапата Фото: Metro

Фотограф Марсель ван Остен сфотографував слона у національному парку "Нижня Замбезі" у Замбії. Тут тварини зіткнулися з процесом зворотної еволюції, коли виживають лише особини з маленькими чи відсутніми бивнями, оскільки вони не цікавлять браконьєрів.

Слон у Замбії Фото: Metro

Дженні Вонг сфотографувала білого ведмедя, що блукає крижиною десь на просторах Арктики. Фотограф поділився, що вистежував звіра кілька днів, доки не зустрів. Головною загрозою для цього виду є глобальне потепління, яке скорочує крижаний покрив — притулок для тюленів (основної здобичі ведмедів) та ґрунту для зростання місцевих водоростей.

Білий ведмідь в Арктиці Фото: Metro

Маркус Вестберг відобразив двох левенят під час гри в заповіднику Тсвалу-Калахарі в Південній Африці. Дитинчата боролися, поки їхня мати відпочивала з іншими дорослими біля водопою. Кількість левів в останні роки значно скоротилася через полювання та руйнування довкілля.

"Хоча загрози їхньому майбутньому жодним чином не зникли, леви були успішно повторно завезені в ті частини Африки, де вони раніше були вимерлими", — підкреслив фотограф.

Гра левенят у Південній Африці Фото: Metro

До книги увійшли ще близько двох десятків фотографій різних тварин. Серед них можна виділити знімок групи чилійських диявольських схилів, піренейського рисеняти, золотої кирпатої мавпи, білої акули, чорного носорога, плямистої жаби.

Чилійські диявольські скати Фото: Metro Золоті кирпаті мавпи Фото: Metro Чорний носоріг Фото: Metro Піренейське рисеня Фото: Metro Біла акула Фото: Metro

Раніше вчені з'ясували, що буде з людьми, якщо всі тварини вимруть. Основними причинами загибелі живих істот на Землі вважаються зміни клімату, стихійні лиха, браконьєрство та руйнування довкілля.